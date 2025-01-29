МЗС відреагувало на заяви словацького прем'єра: Фіцо отруївся російською пропагандою
Київ • УНН
МЗС України відреагувало на чергові заяви Роберта Фіцо. Міністерство вважає, що словацький прем'єр став жертвою російської пропаганди через провали у внутрішній політиці.
Міністерство закордонних справ України відреагувало на чергові заяви прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, вказавши, що це розцінюється як спроба перекинути відповідальність за власні провали у внутрішній політиці, а Роберт Фіцо та окремі парламентські діячі Словаччини отруїлися російською пропагандою, пише УНН.
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"Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо на тлі падіння довіри серед словацького суспільства та протестів проти його проросійського курсу вдався до пошуку ворогів і знайшов їх… в Україні. Розцінюємо ці чергові абсурдні заяви як спробу перекинути відповідальність за власні провали у внутрішній політиці на іноземні держави та лідерів. Радимо подивитися не за кордон, а у дзеркало", - наголосили у МЗС.
Українська сторона, як зазначається, неодноразово попереджала про небезпеку проросійської політики керівництва Словаччини.
"Результат очевидний: Роберт Фіцо та окремі парламентські діячі Словаччини отруїлися російською пропагандою, перестали розрізняти чорне та біле, а нині вже почали називати лідерів сусідніх дружніх демократій "ворогами", - зауважили у МЗС.
"Впевнені, що така позиція та політика Роберта Фіцо йде урозріз із вибором народу Словаччини бути невід’ємною частиною Європейської спільноти", - підсумували у міністерстві.
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