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Зеленський прокоментував вибір Фіцо щодо газового партнерства з рф

Зеленський прокоментував вибір Фіцо щодо газового партнерства з рф

Київ • УНН

 • 70725 перегляди

Президент України прокоментував рішення словацького прем'єра Фіцо співпрацювати з терористичною країною в енергетичній сфері. Зеленський наголосив, що американський LNG коштує лише грошей, тоді як російський газ - незалежності.

"Звернув увагу на рішення словацького керівництва у сфері енергетики, наголосивши на важливості вибору партнерів, які сприяють збереженню незалежності та суверенітету." Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Глава України відзначив нещодавнє рішення США, яке спрямоване на збільшення експорту скрапленого природного газу до Європи.  Зеленський підкреслив, що використання енергоресурсів із дружніх країн передбачає лише фінансові витрати, тоді як співпраця з рф може коштувати значно дорожче — незалежності держав.

За американський LNG треба платити грошима, а от за російський газ треба платити не тільки грошима, а ще й незалежністю і суверенітетом. Багато хто в Європі через це вже пройшов та обрав збереження своєї незалежності й суверенітету 

- наголосив Президент.

Окремо Зеленський акцентував на позиції прем’єра Словаччини Роберта Фіцо, який, за його словами, обирає співпрацю з терористами замість налагодження стосунків із партнерами, які готові постачати енергоресурси на прозорих комерційних умовах.

Але не пан Фіцо. Він обирає Москву замість Америки та інших партнерів, які можуть забезпечити його країну газом на комерційних умовах. Це його помилка. Усім в Європі потрібно бути далекоглядними й розвивати відносини, які зміцнюють наші народи

- заявив Зеленський.

Нагадаємо

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо погрожує заблокувати допомогу ЄС Україні, якщо не відновиться транзит російського газу. Він назвав президента Зеленського "ворогом" та звинуватив у створенні проблем для Словаччини.

Фіцо назвав Зеленського ворогом та пригрозив заблокувати допомогу Україні від ЄС28.01.25, 22:31 • 33135 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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