Зеленский прокомментировал выбор Фицо относительно газового партнерства с рф

"Обратил внимание на решение словацкого руководства в сфере энергетики, подчеркнув важность выбора партнеров, которые способствуют сохранению независимости и суверенитета." Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Глава Украины отметил недавнее решение США, которое направлено на увеличение экспорта сжиженного природного газа в Европу. Зеленский подчеркнул, что использование энергоресурсов из дружественных стран предусматривает лишь финансовые затраты, тогда как сотрудничество с рф может стоить значительно дороже - независимости государств.

За американский LNG надо платить деньгами, а вот за российский газ надо платить не только деньгами, а еще и независимостью и суверенитетом. Многие в Европе через это уже прошли и выбрали сохранение своей независимости и суверенитета

Отдельно Зеленский акцентировал на позиции премьера Словакии Роберта Фицо, который, по его словам, выбирает сотрудничество с террористами вместо налаживания отношений с партнерами, которые готовы поставлять энергоресурсы на прозрачных коммерческих условиях.

Но не господин Фицо. Он выбирает Москву вместо Америки и других партнеров, которые могут обеспечить его страну газом на коммерческих условиях. Это его ошибка. Всем в Европе нужно быть дальновидными и развивать отношения, которые укрепляют наши народы