Зеленский прокомментировал выбор Фицо относительно газового партнерства с рф
Киев • УНН
Президент Украины прокомментировал решение словацкого премьера Фицо сотрудничать с террористической страной в энергетической сфере. Зеленский отметил, что американский LNG стоит только денег, тогда как российский газ - независимости.
"Обратил внимание на решение словацкого руководства в сфере энергетики, подчеркнув важность выбора партнеров, которые способствуют сохранению независимости и суверенитета." Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
Глава Украины отметил недавнее решение США, которое направлено на увеличение экспорта сжиженного природного газа в Европу. Зеленский подчеркнул, что использование энергоресурсов из дружественных стран предусматривает лишь финансовые затраты, тогда как сотрудничество с рф может стоить значительно дороже - независимости государств.
За американский LNG надо платить деньгами, а вот за российский газ надо платить не только деньгами, а еще и независимостью и суверенитетом. Многие в Европе через это уже прошли и выбрали сохранение своей независимости и суверенитета
Отдельно Зеленский акцентировал на позиции премьера Словакии Роберта Фицо, который, по его словам, выбирает сотрудничество с террористами вместо налаживания отношений с партнерами, которые готовы поставлять энергоресурсы на прозрачных коммерческих условиях.
Но не господин Фицо. Он выбирает Москву вместо Америки и других партнеров, которые могут обеспечить его страну газом на коммерческих условиях. Это его ошибка. Всем в Европе нужно быть дальновидными и развивать отношения, которые укрепляют наши народы
Напомним
Премьер Словакии Роберт Фицо угрожает заблокировать помощь ЕС Украине, если не возобновится транзит российского газа. Он назвал президента Зеленского "врагом" и обвинил в создании проблем для Словакии.
Фицо назвал Зеленского врагом и пригрозил заблокировать помощь Украине от ЕС28.01.25, 22:31 • 10438 просмотров