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На війні в Україні загинули двоє грузинських бійців

На війні в Україні загинули двоє грузинських бійців

Київ • УНН

 • 28403 перегляди

Двоє грузинських солдатів з підрозділу "Чорний орел" загинули в боях під Авдіївкою, Україна.

У боях на передовій в Україні загинули двоє громадян Грузії, які воювали у складі Сил оборони. Про це повідомляє загін "Чорний орел" у соціальних мережах, передає УНН

Деталі

Унаслідок бойових дій на Авдіївському напрямку загинули бійці загону "Чорний орел" Давид Гогадзе і Бесо Ломідзе. Загін "Чорний орел" висловлює співчуття родинам, які зазнали великої втрати. Боротьба триває до останньої краплі крові, до останнього подиху

йдеться у повідомленні.
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Як додають у виданні "Эхо Кавказа", багато грузинських добровольців воюють в Україні з перших днів повномасштабного вторгнення РФ. За непідтвердженою інформацією, їхня кількість сягає 1500.

Громадяни Грузії переважно воюють у складі підрозділів "Грузинський легіон", "Кавказький легіон", "Тбілісі" та "Чорний орел". З початку війни в Україні загинуло близько 60 грузинських бійців.

В Україні загинув ще один грузинський боєць06.05.24, 16:31 • 15388 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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