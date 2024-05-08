На війні в Україні загинули двоє грузинських бійців
Київ • УНН
Двоє грузинських солдатів з підрозділу "Чорний орел" загинули в боях під Авдіївкою, Україна.
У боях на передовій в Україні загинули двоє громадян Грузії, які воювали у складі Сил оборони. Про це повідомляє загін "Чорний орел" у соціальних мережах, передає УНН.
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Унаслідок бойових дій на Авдіївському напрямку загинули бійці загону "Чорний орел" Давид Гогадзе і Бесо Ломідзе. Загін "Чорний орел" висловлює співчуття родинам, які зазнали великої втрати. Боротьба триває до останньої краплі крові, до останнього подиху
Як додають у виданні "Эхо Кавказа", багато грузинських добровольців воюють в Україні з перших днів повномасштабного вторгнення РФ. За непідтвердженою інформацією, їхня кількість сягає 1500.
Громадяни Грузії переважно воюють у складі підрозділів "Грузинський легіон", "Кавказький легіон", "Тбілісі" та "Чорний орел". З початку війни в Україні загинуло близько 60 грузинських бійців.
В Україні загинув ще один грузинський боєць06.05.24, 16:31 • 15388 переглядiв