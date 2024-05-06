В Україні загинув ще один грузинський боєць
Київ • УНН
Грузинський солдат Сосо Гугутішвілі загинув, воюючи на боці Збройних сил України під Авдіївкою, а загалом близько 1500 грузинських добровольців воюють на боці України з моменту російського вторгнення.
Грузинський боєць Сосо Гугутишвілі загинув в Україні, у боях на боці ЗСУ у напрямку Авдіївки. Це підтвердили у підрозділі "Чорний орел", передає УНН із посиланням на "Новини Грузії".
"Ехо Кавказу" пише, що на боці України з 24 лютого 2024 року воює близько 1500 добровольців із Грузії. Здебільшого вони воюють у складі чотирьох підрозділів: "Грузинський легіон", "Кавказький легіон", "Тбілісі" та "Чорний орел".
З 24 лютого 2022 року в боях в Україні загинули понад 60 бійців – громадяни Грузії та громадяни України грузинського походження.