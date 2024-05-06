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В Україні загинув ще один грузинський боєць

В Україні загинув ще один грузинський боєць

Київ • УНН

 • 15387 перегляди

Грузинський солдат Сосо Гугутішвілі загинув, воюючи на боці Збройних сил України під Авдіївкою, а загалом близько 1500 грузинських добровольців воюють на боці України з моменту російського вторгнення.

Грузинський боєць Сосо Гугутишвілі загинув в Україні, у боях на боці ЗСУ у напрямку Авдіївки. Це підтвердили у підрозділі "Чорний орел", передає УНН із посиланням на "Новини Грузії".

"Ехо Кавказу" пише, що на боці України з 24 лютого 2024 року воює близько 1500 добровольців із Грузії. Здебільшого вони воюють у складі чотирьох підрозділів: "Грузинський легіон", "Кавказький легіон", "Тбілісі" та "Чорний орел".

З 24 лютого 2022 року в боях в Україні загинули понад 60 бійців – громадяни Грузії та громадяни України грузинського походження.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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