В Украине погиб еще один грузинский боец

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
  •  100375 просмотра

Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
  •  106573 просмотра

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  219866 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  209379 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  206115 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  173406 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  113684 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  129017 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  126572 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

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Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119830 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

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30 апреля 2024, 14:32  •  376457 просмотра
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В Украине погиб еще один грузинский боец

Грузинский солдат Сосо Гугутишвили погиб, воюя на стороне Вооруженных сил Украины под Авдеевкой, а всего около 1500 грузинских добровольцев воюют на стороне Украины с момента российского вторжения.

Война •   •  4039 просмотра
В Украине погиб еще один грузинский боец

Пограничников пытались подкупить более тысячи раз с начала действия военного положения

С момента введения военного положения в Украине пограничники предотвратили 1060 попыток дачи взяток на общую сумму почти 11,3 миллиона гривен, преимущественно со стороны украинских мужчин, которые пытались выехать за границу.

Война •   •  5366 просмотра
Пограничников пытались подкупить более тысячи раз с начала действия военного положения

На Киевщине водитель Dodge сбил мужчину и женщину на пешеходном переходе: пострадавших госпитализировали

В Белой Церкви Киевской области водитель автомобиля Dodge сбил мужчину и женщину, которые переходили дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе, в результате чего они были госпитализированы с телесными повреждениями и начато уголовное расследование.

Криминал и ЧП •   •  6201 просмотра
На Киевщине водитель Dodge сбил мужчину и женщину на пешеходном переходе: пострадавших госпитализировали

В Киеве водитель BMW выехал на улицу с односторонним движением и совершил ДТП: пострадали три человека

25-летний водитель BMW поехал против одностороннего движения на улице Большой Васильковской в Киеве, столкнулся с припаркованными автомобилями Volkswagen и Ford, травмировав трех пассажиров.

Киев •   •  6403 просмотра
В Киеве водитель BMW выехал на улицу с односторонним движением и совершил ДТП: пострадали три человека

Евровидение-2024: как смотреть и как голосовать

Полуфиналы и гранд-финал Евровидения 2024 года состоятся в Мальме, Швеция.

Культура •   •  9252 просмотра
Евровидение-2024: как смотреть и как голосовать

Германия временно отзывает посла из россии из-за серии кибератак рф

Германия отозвала своего посла из россии для консультаций на фоне обвинений в причастности москвы к кибератакам на немецкие оборонные, аэрокосмические компании и правящую партию.

Новости Мира •   •  5345 просмотра
Германия временно отзывает посла из россии из-за серии кибератак рф

Штампуют "кадры" для "администраций" и "министерств" на курсах: на оккупированных территориях не хватает "чиновников"

Оккупационные власти на временно оккупированных территориях Украины готовят тысячи людей на краткосрочных курсах для того, чтобы они стали управленцами и государственными служащими в псевдореспубликах, углубляя кризис управления и нехватку квалифицированных кадров.

Война •   •  6761 просмотра
Штампуют "кадры" для "администраций" и "министерств" на курсах: на оккупированных территориях не хватает "чиновников"

В МИД Украины призвали мир не признавать путина легитимным президентом рф

Украина призывает мир не признавать владимира путина легитимным президентом россии из-за недемократического характера недавних выборов и продолжающейся агрессии россии против Украины.

Война •   •  9169 просмотра
В МИД Украины призвали мир не признавать путина легитимным президентом рф

На фоне опыта ВСУ: Пентагон закупает дроны-камикадзе Switchblade-600 для нужд США

Пентагон объявил о закупке беспилотников-камикадзе Switchblade-600 в рамках инициативы Replicator по интеграции беспилотников в вооруженные силы США с целью ускорения технологических инноваций и уменьшения доминирования Китая на рынке беспилотников.

Новости Мира •   •  6519 просмотра
На фоне опыта ВСУ: Пентагон закупает дроны-камикадзе Switchblade-600 для нужд США

Тела трех пропавших иностранных серферов, с пулями в головах, найдены в мексиканском колодце

Трое иностранных серферов, двое австралийцев и один американец, были найдены мертвыми с пулями в голове в колодце в Мексике после того, как пропали без вести неделей ранее.

Новости Мира •   •  7004 просмотра
Тела трех пропавших иностранных серферов, с пулями в головах, найдены в мексиканском колодце