В Украине погиб еще один грузинский боец

Грузинский боец Сосо Гугутишвили погиб в Украине, в боях на стороне ВСУ в направлении Авдеевки. Это подтвердили в подразделении "Черный орел", передает УНН со ссылкой на "Новости Грузии".

"Эхо Кавказа" пишет, что на стороне Украины с 24 февраля 2024 года воюет около 1500 добровольцев из Грузии. В основном они воюют в составе четырех подразделений: "Грузинский легион", "Кавказский легион", "Тбилиси" и "Черный орел".

С 24 февраля 2022 года в боях в Украине погибли более 60 бойцов - граждане Грузии и граждане Украины грузинского происхождения.