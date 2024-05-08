На войне в Украине погибли двое грузинских бойцов

В боях на передовой в Украине погибли двое граждан Грузии, которые воевали в составе Сил обороны. Об этом сообщает отряд "Черный орел" в социальных сетях, передает УНН.

Детали

В результате боевых действий на Авдеевском направлении погибли бойцы отряда "Черный орел" Давид Гогадзе и Бесо Ломидзе. Отряд "Черный орел" выражает соболезнования семьям, которые понесли большую потерю. Борьба продолжается до последней капли крови, до последнего вздоха говорится в сообщении.

Как добавляют в издании "Эхо Кавказа", многие грузинские добровольцы воюют в Украине с первых дней полномасштабного вторжения РФ. По неподтвержденной информации, их количество достигает 1500.

Граждане Грузии преимущественно воюют в составе подразделений "Грузинский легион", "Кавказский легион", "Тбилиси" и "Черный орел". С начала войны в Украине погибло около 60 грузинских бойцов.

В Украине погиб еще один грузинский боец