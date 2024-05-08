На войне в Украине погибли двое грузинских бойцов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
  •  105547 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

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Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
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Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

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россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
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россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

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Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
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Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

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Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
  •  107471 просмотра

Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
6 мая 2024, 16:25  •  119245 просмотра

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

Эксклюзив
Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
6 мая 2024, 09:36  •  119968 просмотра

Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
6 мая 2024, 05:22  •  120505 просмотра

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  228808 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  211942 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

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30 апреля 2024, 14:32  •  439006 просмотра

На войне в Украине погибли двое грузинских бойцов

Двое грузинских солдат из подразделения "Черный орел" погибли в боях под Авдеевкой, Украина.

Общество •   •  2421 просмотра
На войне в Украине погибли двое грузинских бойцов

Вакцину AstraZeneca изымают с рынка по всему миру

AstraZeneca отозвала свою вакцину против COVID-19 с мирового рынка из-за рыночных причин и замену ее обновленными вакцинами против новых вариантов, признав, что она может вызвать серьезные побочные эффекты, такие как образование тромбов.

COVID-19 •   •  2560 просмотра
Вакцину AstraZeneca изымают с рынка по всему миру

Румыния рассмотрит поставку Украине системы ПВО Patriot - Bloomberg

Румыния рассмотрит возможность поставки Украине одного из своих комплексов противовоздушной обороны Patriot для защиты от российских воздушных атак, заявил президент Клаус Йоханнис после встречи с президентом США Джо Байденом.

Война •   •  3926 просмотра
Румыния рассмотрит поставку Украине системы ПВО Patriot - Bloomberg

На Лиманском направлении ВСУ улучшили тактическое положение - спикер ОСУВ Хортица

Вооруженные силы Украины достигли прогресса на Лиманском направлении, улучшив тактическую ситуацию в районе Серебрянского лесничества, сообщил спикер Хортицкого регионального военного командования.

Война •   •  4395 просмотра
На Лиманском направлении ВСУ улучшили тактическое положение - спикер ОСУВ Хортица

Ермак провел онлайн-встречу с бывшим генсеком НАТО

Ермак обсудил с бывшим председателем НАТО Расмуссеном и другими международными деятелями проект доклада о будущем членстве Украины в НАТО, подготовку к Мирному саммиту в Швейцарии, а также необходимость гарантий безопасности и поддержки со стороны стран-партнеров в условиях продолжающейся войны с Россией.

Война •   •  5669 просмотра
Ермак провел онлайн-встречу с бывшим генсеком НАТО

Украина прошла в финал Евровидения-2024

Украинские певцы Alyona Alyona и Jerry Heil вышли в финал песенного конкурса Евровидение 2024 вместе с артистами из Сербии, Португалии, Словении, Литвы, Финляндии, Кипра, Хорватии, Ирландии и Люксембурга.

Культура •   •  5145 просмотра
Украина прошла в финал Евровидения-2024

В Донецкой области горит лесной массив из-за обстрела россиян

Российские обстрелы привели к пожару около 300 гектаров хвойного леса в Лиманской громаде Донецкой области, последствия которого прокуратура задокументировала как военное преступление.

Война •   •  6120 просмотра
В Донецкой области горит лесной массив из-за обстрела россиян

Евровидение 2024: шведский артист выступил с палестинским платком на руке

Шведский артист Эрик Сааде выступил в полуфинале Евровидения с палестинским платком, повязанным на руке, в знак протеста против участия Израиля в конкурсе.

политика •   •  8068 просмотра
Евровидение 2024: шведский артист выступил с палестинским платком на руке

Первая африканская страна подтвердила участие в Саммите мира

Кабо-Верде стало первой африканской страной, которая подтвердила свое участие в Мирном саммите, инициированном президентом Украины Владимиром Зеленским, после телефонного разговора между Зеленским и премьер-министром Кабо-Верде Улиссесом Коррейя э Силвой.

политика •   •  9727 просмотра
Первая африканская страна подтвердила участие в Саммите мира

Нацгвардия провела учения по обороне Чернобыльской АЭС

Национальная гвардия провела учения по охране и обороне Чернобыльской атомной электростанции, усилила охрану границы и увеличила количество личного состава и вооружения в приграничных регионах после полномасштабного вторжения России.

Война •   •  10287 просмотра
Нацгвардия провела учения по обороне Чернобыльской АЭС