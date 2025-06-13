На базе "Грузинского легиона" произошла диверсия, погиб боец

$41.510.04
47.460.05
ukenru
Трамп заявил, что разочарован Украиной и россией, так как можно было заключить соглашение
12 июня, 17:14 • 17424 просмотра
Трамп заявил, что разочарован Украиной и россией, так как можно было заключить соглашение
12 июня, 16:35 • 67220 просмотра
Рынок в заморозке: как государственное вмешательство в маркетинг почти остановило фармацевтическую отрасль
12 июня, 16:12 • 69683 просмотра
"Винтики" войны: как старая техника обеспечивает обороноспособность государства, пока законодательная система буксует
12 июня, 16:05 • 42209 просмотра
Украинские подразделения в Сумской области понемногу отталкивают оккупанта - Зеленский
Эксклюзив
12 июня, 15:21 • 75844 просмотра
Финансовая грамотность для детей: как украинским родителям воспитать разумного потребителя в мире, наполненном маркетингом
Эксклюзив
12 июня, 12:52 • 42322 просмотра
Финансовая тревога: что это такое и как справиться
12 июня, 11:23 • 60589 просмотра
Украина провела второй этап возвращения тяжелораненых и тяжелобольных воинов домой - Зеленский
12 июня, 10:59 • 57792 просмотра
Авиакатастрофа в Индии: в МИД заявили, что украинцев на борту самолета не было
Эксклюзив
12 июня, 10:38 • 53925 просмотра
Замедленная реакция, ноль ответственности: почему вождение в нетрезвом виде это проявление аморальности
Эксклюзив
12 июня, 10:04 • 61945 просмотра
Квартира с ремонтом или "после строителей": что выгоднее покупать сегодня
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
4м/с
82%
749мм
Популярные новости
"Двуходовка" от Думы: в Раде требуют начать служебное расследование в отношении руководства АРМА12 июня, 14:37 • 57951 просмотра
Мечтал о яблоке год: умер освобожденный из плена украинский воин Дмитрий Шаповалов12 июня, 16:02 • 10738 просмотра
В Украине построят всесезонный горный курорт за 140 миллионов евро – правительство подписало инвестиционные соглашения12 июня, 17:07 • 7576 просмотра
Ученые нашли недостающее звено между гигантскими тираннозаврами и их меньшими предками12 июня, 17:17 • 18833 просмотра
В США готовят митинг "Без королей", но Трамп уверяет, что он "не король"12 июня, 17:32 • 3704 просмотра
публикации
Рынок в заморозке: как государственное вмешательство в маркетинг почти остановило фармацевтическую отрасль12 июня, 16:35 • 67223 просмотра
"Винтики" войны: как старая техника обеспечивает обороноспособность государства, пока законодательная система буксует 12 июня, 16:12 • 69684 просмотра
Финансовая грамотность для детей: как украинским родителям воспитать разумного потребителя в мире, наполненном маркетингом
Эксклюзив
12 июня, 15:21 • 75845 просмотра
"Двуходовка" от Думы: в Раде требуют начать служебное расследование в отношении руководства АРМА12 июня, 14:37 • 58094 просмотра
Цены на лекарства растут, несмотря на запрет маркетинга: мониторинг после трех месяцев работы фармрынка по новым правилам12 июня, 10:12 • 136044 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Борис Писториус
Кайя Каллас
Марк Цукерберг
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киев
Харьковская область
Индия
Реклама
УНН Lite
Ученые нашли недостающее звено между гигантскими тираннозаврами и их меньшими предками12 июня, 17:17 • 18887 просмотра
Режиссер "Носферату" снимет "Рождественскую песню" Чарльза Диккенса для Warner Bros12 июня, 09:57 • 89833 просмотра
Отель для киноманов: дома из фильмов и сериалов, которые можно арендовать в 2025 году11 июня, 15:50 • 102676 просмотра
Над Украиной взошла "Клубничная Луна": пользователи в соцсетях делятся фото10 июня, 20:02 • 127174 просмотра
Теперь Ye Ye: Канье Уэст во второй раз сменил имя10 июня, 17:29 • 129162 просмотра
Актуальное
YouTube
Шахед-136
Spotify
ЧатГПТ
Facebook

На базе "Грузинского легиона" произошла диверсия, погиб боец

Киев • УНН

 • 1328 просмотра

На базе "Грузинского легиона" в Украине произошел взрыв, в результате которого погиб боец Деметре Дарчиа. По предварительным данным, взрывчатку занесли на базу диверсанты.

На базе "Грузинского легиона" произошла диверсия, погиб боец

В результате диверсионного акта, совершенного на базе "Грузинского легиона", участвующего в защите Украины, погиб боец Деметре Дарчиа. Об этом сообщил командир подразделения Мамука Мамулашвили, информирует УНН.

Детали

По его словам, сейчас по поводу инцидента проводятся следственные действия специальными службами и Национальной полицией Украины.

По предварительным данным, на нашу базу было занесено взрывчатое вещество, которое сдетонировало в тот момент, когда наш военнослужащий находился в непосредственной близости к нему

- написал Мамулашвили.

От имени "Грузинского легиона" он выразил соболезнования семье погибшего.

Справочно

В 2014 году после начала вооруженной агрессии россии против Украины добровольцы-грузины создали подразделение "Грузинский легион". Он проводил инструктажи и участвовал в боевых действиях на Донбассе. В 2016 году бойцы подразделения подписали контракт с ВСУ и стали 3-й ротой 25-го батальона "Киевская Русь" 54-й отдельной механизированной бригады.

После российского вторжения 2022 года бойцы "Легиона" воевали под Киевом, а подразделение входило в ГУР Минобороны Украины.

В августе 2024 года грузинский телеканал "Мтавари" опубликовал пост в Instagram, за которым якобы "Грузинский легион" участвует в боях в курской области рф.

Напомним

В мае в боях на передовой в Украине погибли двое граждан Грузии Давид Гогадзе и Бесо Ломидзе, воевавших в составе Сил обороны. Всего с начала войны в Украине погибло около 60 грузинских бойцов.

Премьер Словакии обвинил "Грузинский легион" в причастности к протестам: в ГУР ответили01.02.25, 10:59 • 36709 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

ВойнаКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9