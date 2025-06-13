На базе "Грузинского легиона" произошла диверсия, погиб боец

В результате диверсионного акта, совершенного на базе "Грузинского легиона", участвующего в защите Украины, погиб боец Деметре Дарчиа. Об этом сообщил командир подразделения Мамука Мамулашвили, информирует УНН.

Детали

По его словам, сейчас по поводу инцидента проводятся следственные действия специальными службами и Национальной полицией Украины.

По предварительным данным, на нашу базу было занесено взрывчатое вещество, которое сдетонировало в тот момент, когда наш военнослужащий находился в непосредственной близости к нему - написал Мамулашвили.

От имени "Грузинского легиона" он выразил соболезнования семье погибшего.

Справочно

В 2014 году после начала вооруженной агрессии россии против Украины добровольцы-грузины создали подразделение "Грузинский легион". Он проводил инструктажи и участвовал в боевых действиях на Донбассе. В 2016 году бойцы подразделения подписали контракт с ВСУ и стали 3-й ротой 25-го батальона "Киевская Русь" 54-й отдельной механизированной бригады.

После российского вторжения 2022 года бойцы "Легиона" воевали под Киевом, а подразделение входило в ГУР Минобороны Украины.

В августе 2024 года грузинский телеканал "Мтавари" опубликовал пост в Instagram, за которым якобы "Грузинский легион" участвует в боях в курской области рф.

Напомним

В мае в боях на передовой в Украине погибли двое граждан Грузии Давид Гогадзе и Бесо Ломидзе, воевавших в составе Сил обороны. Всего с начала войны в Украине погибло около 60 грузинских бойцов.

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