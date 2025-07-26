Воював на боці України: політика з проросійської "Альтенативи для Німеччини" можуть виключити з партії

Заступник голови районного осередку проросійської ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) у місті Вупперталь 22-річний Тім Шрамм ризикує бути виключеним з партії через участь у війні на боці України. Про це повідомляє Welt із посиланням на заяву керівництва регіонального осередку політсили, інформує УНН.

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У документі Шрамма звинувачують у "надзвичайно шкідливій для партії поведінці":, так, з березня по червень 2025 року він воював у складі українських сил. Керівництво вважає, що його дії, зокрема публічні висловлювання про участь у бойових діях, суперечать принципам AfD та завдали шкоди її репутації.

Відповідач серйозно порушив принципи та правила партії через свою бойову участь як військовослужбовця української армії та через свої висловлювання, ... що завдало серйозної шкоди партії - цитує видання заяву керівництва AfD.

Вказується, що регіональне керівництво партії вже ухвалило більшістю голосів рішення про негайне позбавлення Шрамма членства.

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Сам Шрамм розповідав, що вперше приїхав в Україну ще 2022 року з гуманітарною місією. Тоді, у 19 років, він намагався вступити до Інтернаціонального легіону, однак його не прийняли. У 2024-му, за словами політика, йому вдалося потрапити до лав Сил територіальної оборони України завдяки особистим контактам. Він стверджує, що служив у підрозділі на сході України.

Ми стріляли, нас обстрілювали, запускали дрони, і нас атакували дрони. Більше сказати не можу - питання безпеки - розповів Шрамм.

Він додав, що ніхто в партії не знав про його участь у війні, а після повернення він не планував афішувати це, щоб не виглядати "позером". Попри це, деякі його однопартійці, за його словами, поставилися до цього з розумінням.

Довідка

Альтернатива для Німеччини (AfD) - націоналістична та право-популістська політична партія. Її основна ідеологія спрямована проти євроінтеграції та проти імміграції іноземців. Під час заснування партії і пізніше від німецьких політичних оглядачів не було таємницею, що політсила майже відкрито фінансується Кремлем.

У травні внутрішня розвідка Німеччини визнала партію "Альтернатива для Німеччини" підтвердженою "правою екстремістською організацією".

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