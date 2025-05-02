Розвідка Німеччини визнала партію АдН екстремістською

Внутрішня розвідка Німеччини заявила у п'ятницю, що вона визнала партію "Альтернатива для Німеччини" (АдН, AfD) підтвердженою "правою екстремістською організацією", повідомляє dpa, пише УНН.

Деталі

Німецьке агентство, яке називається Федеральним відомством із захисту конституції (BfV), заявило, що тепер є конкретні докази того, що антиіммігрантська партія, заснована в 2013 році, робить зусилля, які загрожують демократичному порядку Німеччини.

"Переважаюче партійне розуміння людей на основі етнічної приналежності та походження несумісне з вільним демократичним основним порядком", - заявило агентство.

Заяви та позиції партії та провідних представників AfD порушують конституційний принцип недоторканності людської гідності, заявили віцепрезиденти агентства Сінан Селен та Сілке Віллемс.

Доповнення

AfD, яка злетіла на друге місце на загальних виборах минулого року, раніше мала статус "підозрюваної" екстремістської організації агентством. Партія безуспішно заперечувала це позначення у суді.

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