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The Washington Post

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The New York Times

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У Німеччині соратника депутата з АдН підозрюють у шпигунстві на користь Китаю

Київ • УНН

 • 796 перегляди

Колишнього співробітника політика Максиміліана Краха звинувачують у шпигунстві на користь китайської секретної служби. Він підозрюється у передачі конфіденційних документів, зібраних про політиків АдН.

У Німеччині соратника депутата з АдН підозрюють у шпигунстві на користь Китаю

Федеральна прокуратура, яка займається питаннями тероризму та шпигунства в Німеччині, сьогодні звинуватила колишнього співробітника політика Максиміліана Краха з ультраправої партії AfD та його передбачуваного спільника у шпигунстві на користь китайської секретної служби.

Передає УНН із посиланням на Welt.

Деталі

Колишнього колегу Максиміліана Краха, німецького депутата від ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН), звинуватили у шпигунстві на користь китайської розвідки: фігурант підозрюється у передачі конфіденційних документів під час своєї роботи депутатом Європарламенту. 

У підозрах ідеться про те, що помічник Краха зібрав інформацію про провідних політиків партії "Альтернатива для Німеччини". Нагадаємо АдН наразі є серед ключових, за потужністю, політичних сил з часів парламентських виборів у ФРН в лютому 2025 року.

росія хоче відродити своє шпигунство в США під виглядом дипломатії - CNN28.02.25, 17:46 • 25931 перегляд

У ЗМІ вказують, що йдеться про громадянина Німеччини Цзяня Г., який, за даними влади Карлсруе, був співробітником китайської секретної служби з 2002 року. Федеральна прокуратура заарештувала його в Дрездені у квітні 2024 року.

Нагадаємо

У Німеччині затримали громадянина Дітера С. за участь у "ДНР" та шпигунство на користь рф. Підозрюваний стежив за військовими базами США та планував диверсії на маршрутах постачання допомоги Україні.

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