У Німеччині соратника депутата з АдН підозрюють у шпигунстві на користь Китаю
Київ • УНН
Колишнього співробітника політика Максиміліана Краха звинувачують у шпигунстві на користь китайської секретної служби. Він підозрюється у передачі конфіденційних документів, зібраних про політиків АдН.
Федеральна прокуратура, яка займається питаннями тероризму та шпигунства в Німеччині, сьогодні звинуватила колишнього співробітника політика Максиміліана Краха з ультраправої партії AfD та його передбачуваного спільника у шпигунстві на користь китайської секретної служби.
Передає УНН із посиланням на Welt.
Деталі
Колишнього колегу Максиміліана Краха, німецького депутата від ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН), звинуватили у шпигунстві на користь китайської розвідки: фігурант підозрюється у передачі конфіденційних документів під час своєї роботи депутатом Європарламенту.
У підозрах ідеться про те, що помічник Краха зібрав інформацію про провідних політиків партії "Альтернатива для Німеччини". Нагадаємо АдН наразі є серед ключових, за потужністю, політичних сил з часів парламентських виборів у ФРН в лютому 2025 року.
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У ЗМІ вказують, що йдеться про громадянина Німеччини Цзяня Г., який, за даними влади Карлсруе, був співробітником китайської секретної служби з 2002 року. Федеральна прокуратура заарештувала його в Дрездені у квітні 2024 року.
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