Розвідка Нідерландів попереджає про зростання російських кібератак та шпигунства

Нідерланди фіксують більше загроз гібридних атак з боку росії, що мають на меті послабити та дестабілізувати країну. Про це повідомляє Міністерство оборони Нідерландів, пише УНН.

Нідерланди дедалі частіше стикаються з гібридними атаками, які намагаються зруйнувати й послабити наше суспільство. Зокрема, Служба військової розвідки та безпеки (СЗР) відзначає зростання жорстокості з боку росіян. Про це йдеться в публічному річному звіті MIVD за 2024 рік. Сьогодні його направили до Палати представників

За інформацією, MIVD виявило низку дій росії в Нідерландах. Наприклад, у 2024 році російська хакерська група здійснила кібердиверсійну атаку. Це сталося з цифровою системою управління державної установи в Нідерландах. Наскільки відомо, це була перша диверсійна атака в Нідерландах, однак вона не призвела до будь-якої шкоди.

Крім того, MIVD зафіксувало російську кібероперацію проти життєво важливої інфраструктури Нідерландів, можливо, в рамках підготовки до диверсії. Зрештою росіянам не вдалося отримати доступ до мережі.

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Також, росія здійснила кібератаки, зокрема, проти вебсайтів політичних партій і компаній громадського транспорту в Нідерландах. Міністерство оборони зазначило, що це була спроба ускладнити голосування голландців на європейських виборах.

Завдяки своєму розташуванню та інфраструктурі, крім іншого, Нідерланди мають стратегічне значення для НАТО та оборони Європи. Це одна з причин, через яку Нідерланди опинилися в полі зору росії