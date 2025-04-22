Разведка Нидерландов предупреждает о росте российских кибератак и шпионажа

Нидерланды фиксируют больше угроз гибридных атак со стороны россии, направленных на ослабление и дестабилизацию страны. Об этом сообщает Министерство обороны Нидерландов, пишет УНН.

Нидерланды все чаще сталкиваются с гибридными атаками, которые пытаются разрушить и ослабить наше общество. В частности, Служба военной разведки и безопасности (СВР) отмечает рост жестокости со стороны россиян. Об этом говорится в публичном годовом отчете MIVD за 2024 год. Сегодня он был направлен в Палату представителей - сообщает министерство.

По информации, MIVD выявило ряд действий россии в Нидерландах. Например, в 2024 году российская хакерская группа осуществила кибердиверсионную атаку. Это произошло с цифровой системой управления государственного учреждения в Нидерландах. Насколько известно, это была первая диверсионная атака в Нидерландах, однако она не привела к какому-либо ущербу.

Кроме того, MIVD зафиксировало российскую кибероперацию против жизненно важной инфраструктуры Нидерландов, возможно, в рамках подготовки к диверсии. В конце концов, россиянам не удалось получить доступ к сети.

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Также россия осуществила кибератаки, в частности, против веб-сайтов политических партий и компаний общественного транспорта в Нидерландах. Министерство обороны отметило, что это была попытка усложнить голосование голландцев на европейских выборах.

Благодаря своему расположению и инфраструктуре, кроме прочего, Нидерланды имеют стратегическое значение для НАТО и обороны Европы. Это одна из причин, по которой Нидерланды оказались в поле зрения россии - говорится в сообщении.

Отмечается, что в последние годы мо рф предупреждало, что различные российские подразделения ведут картографирование инфраструктуры в Северном море. MIVD также сообщило о (подводной) деятельности, указывающей на шпионаж и подготовку к подрыву порядка и диверсий. Фактические сбои могут привести к серьезным убыткам и беспорядкам как в Нидерландах, так и в Европе и остальном мире.

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