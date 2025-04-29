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В Германии соратника депутата из АдГ подозревают в шпионаже в пользу Китая

Киев • УНН

 • 782 просмотра

Бывшего сотрудника политика Максимилиана Краха обвиняют в шпионаже в пользу китайской секретной службы. Он подозревается в передаче конфиденциальных документов, собранных о политиках АдГ.

В Германии соратника депутата из АдГ подозревают в шпионаже в пользу Китая

Федеральная прокуратура, занимающаяся вопросами терроризма и шпионажа в Германии, сегодня обвинила бывшего сотрудника политика Максимилиана Краха из ультраправой партии AfD и его предполагаемого сообщника в шпионаже в пользу китайской секретной службы.

Передает УНН со ссылкой на Welt.

Детали

Бывшего коллегу Максимилиана Краха, немецкого депутата от ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдН), обвинили в шпионаже в пользу китайской разведки: фигурант подозревается в передаче конфиденциальных документов во время своей работы депутатом Европарламента. 

В подозрениях говорится о том, что помощник Краха собрал информацию о ведущих политиках партии "Альтернатива для Германии". Напомним, АдН сейчас является одной из ключевых, по мощности, политических сил со времен парламентских выборов в ФРГ в феврале 2025 года.

россия хочет возродить свой шпионаж в США под видом дипломатии - CNN28.02.25, 17:46 • 25931 просмотр

В СМИ указывают, что речь идет о гражданине Германии Цзяне Г., который, по данным властей Карлсруэ, был сотрудником китайской секретной службы с 2002 года. Федеральная прокуратура арестовала его в Дрездене в апреле 2024 года.

Напомним

В Германии задержали гражданина Дитера С. сучастием в "ДНР" и шпионаж в пользу рф. Подозреваемый следил за военными базами США и планировал диверсии на маршрутах поставок помощи Украине.

Разведка Нидерландов предупреждает о росте российских кибератак и шпионажа 22.04.25, 14:28 • 6039 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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