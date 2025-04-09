Пять человек погибли в результате несчастных случаев с фейерверками в новогоднюю ночь в Германии. В Берлине были задержаны 330 человек, 13 полицейских пострадали, а в других городах были зафиксированы нападения на правоохранительные органы.
Табачный гигант Philip Morris прекращает производство на заводах в Берлине и Дрездене до середины 2025 года. Под сокращение попадут 372 сотрудника из-за снижения спроса на табачные изделия.
Неизвестные обстреляли штаб-квартиру партии СДПГ в Дрездене, Германия, за несколько недель до земельных выборов в Саксонии: в окнах на третьем этаже были обнаружены пулевые отверстия.
Президент Франции Эммануэль Макрон совершит трехдневный государственный визит в Германию, первый визит французского президента за последние 24 года, с целью продемонстрировать единство с Германией накануне выборов в ЕС и на фоне таких вызовов, как война в Украине.
Десять человек получили ранения, четверо из них - тяжелые, когда молния ударила в группу на берегу Эльбы в Дрездене, Германия, во время сильной грозы, причем у двух мужчин произошла остановка сердца.
Кандидат от Социал-демократической партии Германии был избит и серьезно травмирован во время предвыборной агитации к выборам в Европарламент в Дрездене, он был доставлен в больницу.
Немецкая разведка предупреждает немецкие компании быть бдительными относительно промышленного шпионажа, кибератак и попыток влияния на политику и бизнес со стороны Китая незаконными методами.
43-летнего помощника депутата Европарламента от AfD задержали в Дрездене по подозрению в шпионаже в пользу китайской разведки путем передачи информации о переговорах и решениях в Европарламенте.
Центр инноваций Министерства обороны Украины принял участие в ежегодной конференции НАТО TIDE Sprint 2024 в Дрездене, где представил опыт Украины в разработке экосистемы управления боевым пространством DELTA.
Британское правительство в частном порядке призвало Германию предоставить Украине ракеты дальнего радиуса действия "Таурус".
Более 1100 рейсов будет отменено в 11 немецких аэропортах 1 февраля из-за забастовки работников аэропортов.