В Германии ассистента евродепутата от AfD заподозрили в шпионаже на Китай

43-летнего помощника депутата Европарламента от AfD задержали в Дрездене по подозрению в шпионаже в пользу китайской разведки путем передачи информации о переговорах и решениях в Европарламенте.