За несколько недель до земельных выборов в немецкой Саксонии неизвестные обстреляли штаб-квартиру партии СДПГ в Дрездене, передает УНН со ссылкой на Bild.

Детали

Офис социал-демократов в Саксонии находится в старом городе Дрездена, здание расположено рядом с местным парламентом на реке Эльба.

Пулевые отверстия в окнах на третьем этаже полицейские обнаружили еще в конце июня, однако известно об этом стало только сейчас.

"Согласно результатам расследования, повреждения могли быть нанесены огнестрельным оружием. Однако сами пули пока не найдены", - сообщил представитель полиции Карстен Егер.

По информации правоохранителей, отверстия в стекле соответствуют калибру около пяти миллиметров. Расследование инцидента взяла он служба государственной безопасности Германии.

Сам факт, что на данный момент нельзя исключить политический мотив такого преступления, побудил нас рассмотреть вопрос о принятии дополнительных мер безопасности. Но ясно одно: нас не запугать ни при каких обстоятельствах", - сказал BILD лидер СДПГ в Саксонии Хеннинг Хоманн.

В начале мая в Дрездене члены правоэкстремистской группировки Erblandrevolte напали на политика от СДПГ Маттиаса Экке - он в это время расклеивал агитационные плакаты, посвященные выборам в Европейский парламент. Экке доставили в больницу с переломом глазницы и скулы. Полиция задержала нападавших, сейчас они ждут суда.

Напомним

Социал-демократическая партия Германии (СДП) - немецкая левоцентристская и либеральная политическая партия с идеологией социал-демократии в основе. Старейшая политическая партия Германии. Наряду с блоком ХДС/ХСС является одной из крупнейших партий в новейшей истории Германии.

Олаф Шольц - немецкий политик и государственный деятель, член Социал-демократической партии, Федеральный канцлер Германии с 8 декабря 2021 года.