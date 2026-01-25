СМИ: густой смог из Польши и Чехии накрыл Германию

$43.170.00
50.520.00
ukenru
16:17 • 2046 просмотра
Документ о двусторонних гарантиях безопасности с США готов на 100% - Зеленский
12:24 • 9082 просмотра
Украина отмечает День Департамента кибербезопасности СБУ: ключевая битва продолжается "в цифре"
25 января, 11:02 • 12213 просмотра
Зеленский обсудил с президентом Литвы поддержку энергетики и оборонное сотрудничествоPhotoVideo
25 января, 10:05 • 12468 просмотра
россия может применить химическое оружие массового поражения в Украине, если война зайдет в тупик – СМИ
Эксклюзив
25 января, 08:49 • 14263 просмотра
Неделя перезапуска будущего: астрологический прогноз на 26 января - 1 февраля 2026 года
24 января, 18:16 • 25490 просмотра
Переговоры Украины, рф и США в Абу-Даби возобновятся 1 февраля - журналист Axios
24 января, 16:43 • 43389 просмотра
Украина на грани гуманитарной катастрофы из-за атак рф на энергетику - гендиректор ДТЭК
Эксклюзив
24 января, 10:00 • 34692 просмотра
Призывы Кличко к выезду из Киева: что происходит с рынком аренды жилья в столице и области
24 января, 07:25 • 42410 просмотра
рф атаковала Украину двумя "Цирконами", обезврежено 15 из 21 ракеты и 357 из 375 дронов
24 января, 00:59 • 39854 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
3.2м/с
84%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Иран заявил о готовности к действиям против США - СМИ25 января, 07:39 • 8648 просмотра
Власти Миннесоты подали в суд на администрацию Трампа из-за смертельной стрельбы25 января, 08:03 • 4264 просмотра
Нетаньяху отклонил просьбу Белого дома об участии президента Израиля Герцога в Совете мира - Axios25 января, 08:17 • 5154 просмотра
США: большая часть переговоров на этой неделе была посвящена экономике и вопросам о Запорожской АЭС25 января, 09:08 • 4432 просмотра
В Минэнерго показали, как восстанавливается энергетика Украины после массированных российских ударовVideo25 января, 09:44 • 3990 просмотра
публикации
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12 • 82274 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США23 января, 12:42 • 95635 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 106022 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 99702 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 100650 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Игорь Клименко
Михаил Федоров
Олег Синегубов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Великобритания
Село
Реклама
УНН Lite
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24 января, 11:07 • 19011 просмотра
Фестиваль фонарей открыли в Китае в честь лунного Нового годаPhotoVideo24 января, 08:56 • 19258 просмотра
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto23 января, 12:32 • 35811 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 36287 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 49220 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Шахед-136
Фокс Ньюс

СМИ: густой смог из Польши и Чехии накрыл Германию

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Германия столкнулась с холодом и загрязненным воздухом из Восточной Европы. Метеоэксперт прогнозирует дальнейшее загрязнение из-за ветров с востока и юго-востока.

СМИ: густой смог из Польши и Чехии накрыл Германию

В Германии установилась неблагоприятная комбинация из холода и загрязненного воздуха, пришедшего из Восточной Европы, передает УНН со ссылкой на Bild.

Детали

По словам метеоэксперта Карстена Брандта, восточные и юго-восточные ветры в ближайшие недели продолжат приносить в страну загрязнения, а кратковременное улучшение после снегопада окажется недолгим.

Основными источниками смога стали выбросы угольных электростанций и частных угольных отопительных систем в Польше и Чехии. Из-за этого сегодня концентрация мелкодисперсных частиц PM2,5 в Берлине достигала 140 микрограммов на кубометр — значительно выше рекомендаций ВОЗ.

Британия готовится к сильным дождям: объявлены желтые предупреждения25.01.26, 16:49 • 1944 просмотра

Высокие значения зафиксированы также в Дрездене, Лейпциге, Эрфурте и Франкфурте-на-Одере. Даже в Гамбург почти половина загрязнений пришла извне.

Ситуацию усугубляет то, что теплый воздух наверху действует как крышка, не давая загрязнениям рассеиваться. Эксперты предупреждают, что февраль может стать худшим месяцем по качеству воздуха. При этом значительную долю загрязнений Германия производит сама: в частности, из-за тысяч частных каминов и печей, особенно в пригородах крупных городов, добавляет издание.

Антонина Туманова

Новости Мира
Энергетика
Отопление
Электроэнергия
Бильд
Дрезден
Лейпциг
Гамбург
Чешская Республика
Германия
Берлин
Польша