СМИ: густой смог из Польши и Чехии накрыл Германию

В Германии установилась неблагоприятная комбинация из холода и загрязненного воздуха, пришедшего из Восточной Европы, передает УНН со ссылкой на Bild.

Детали

По словам метеоэксперта Карстена Брандта, восточные и юго-восточные ветры в ближайшие недели продолжат приносить в страну загрязнения, а кратковременное улучшение после снегопада окажется недолгим.

Основными источниками смога стали выбросы угольных электростанций и частных угольных отопительных систем в Польше и Чехии. Из-за этого сегодня концентрация мелкодисперсных частиц PM2,5 в Берлине достигала 140 микрограммов на кубометр — значительно выше рекомендаций ВОЗ.

Британия готовится к сильным дождям: объявлены желтые предупреждения

Высокие значения зафиксированы также в Дрездене, Лейпциге, Эрфурте и Франкфурте-на-Одере. Даже в Гамбург почти половина загрязнений пришла извне.

Ситуацию усугубляет то, что теплый воздух наверху действует как крышка, не давая загрязнениям рассеиваться. Эксперты предупреждают, что февраль может стать худшим месяцем по качеству воздуха. При этом значительную долю загрязнений Германия производит сама: в частности, из-за тысяч частных каминов и печей, особенно в пригородах крупных городов, добавляет издание.