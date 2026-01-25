$43.170.00
ЗМІ: густий смог із Польщі та Чехії накрив Німеччину

Німеччина зіткнулася з холодом та забрудненим повітрям зі Східної Європи. Метеоексперт прогнозує подальше забруднення через вітри зі сходу та південного сходу.

ЗМІ: густий смог із Польщі та Чехії накрив Німеччину

У Німеччині встановилася несприятлива комбінація з холоду та забрудненого повітря, яке прийшло зі Східної Європи, передає УНН із посиланням на Bild.

Деталі

За словами метеоексперта Карстена Брандта, східні та південно-східні вітри найближчими тижнями продовжать приносити до країни забруднення, а короткочасне покращення після снігопаду виявиться недовгим.

Основними джерелами смогу стали викиди вугільних електростанцій та приватних вугільних опалювальних систем у Польщі та Чехії. Через це сьогодні концентрація дрібнодисперсних частинок PM2,5 у Берлін досягала 140 мікрограмів на кубометр — значно вища за рекомендації ВООЗ.

Британія готується до сильних дощів: оголошено жовті попередження25.01.26, 16:49 • 1946 переглядiв

Високі значення зафіксовані також у Дрездені, Лейпцигу, Ерфурті та Франкфурті-на-Одері. Навіть у Гамбург майже половина забруднень прийшла ззовні.

Ситуацію посилює те, що тепле повітря вгорі діє як кришка, не даючи забрудненням розсіюватися. Експерти попереджають, що лютий може стати найгіршим місяцем за якістю повітря. При цьому значну частку забруднень Німеччина виробляє сама: зокрема, через тисячі приватних камінів і печей, особливо в передмістях великих міст, додає видання.

Антоніна Туманова

