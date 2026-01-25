Британия готовится к сильным дождям: объявлены желтые предупреждения
Метеорологическая служба Великобритании выпустила желтые предупреждения о сильных дождях, ожидающихся в понедельник и вторник. Ливневые дожди могут вызвать перебои в транспорте, наводнения и отключения электроэнергии.
В Великобритании метеорологическая служба выпустила серию желтых предупреждений о сильных дождях, ожидаемых в понедельник и вторник, передает УНН со ссылкой на Sky News.
Первое предупреждение касается центральной и южной частей Северной Ирландии, в частности Эннискиллена, Ома и Ньюри.
Синоптики сообщают, что ливневые дожди, вероятно, вызовут перебои в общественном транспорте и местами наводнения.
Время в пути может быть дольше, может пострадать автобусное и железнодорожное сообщение, а некоторые дома и предприятия могут быть затоплены.
Второе желтое предупреждение касается юго-запада Англии и районов дальше на восток, почти достигая Портсмута и простираясь на север до Оксфорда.
Оно также распространяется на Уэльс, за исключением северного и западного побережья.
Есть предупреждения, что некоторые общины могут быть отрезаны от электроснабжения из-за затопленных дорог, возможны также отключения электроэнергии.
Во вторник выпущены два дополнительных желтых предупреждения. Одно из них касается дождя на юге Англии, к востоку от Оксфорда и Портсмута, а также по всему Кенту.
Главный синоптик Метеорологического бюро Британии Стив Уиллингтон сказал: "Нестабильные условия будут сохраняться в течение недели, с сочетанием дождя, сильного ветра и дальнейшего снегопада на холмах, особенно в северных районах, где остается более холодный воздух. Хотя во многих районах будут наблюдаться типичные условия конца января, существует повышенная вероятность влияния некоторых погодных условий в ночь с понедельника на вторник".
