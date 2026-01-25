$43.170.00
12:24 • 4582 просмотра
Украина отмечает День Департамента кибербезопасности СБУ: ключевая битва продолжается "в цифре"
11:02 • 8084 просмотра
Зеленский обсудил с президентом Литвы поддержку энергетики и оборонное сотрудничествоPhotoVideo
10:05 • 9408 просмотра
россия может применить химическое оружие массового поражения в Украине, если война зайдет в тупик – СМИ
Эксклюзив
25 января, 08:49 • 11796 просмотра
Неделя перезапуска будущего: астрологический прогноз на 26 января - 1 февраля 2026 года
24 января, 18:16 • 23641 просмотра
Переговоры Украины, рф и США в Абу-Даби возобновятся 1 февраля - журналист Axios
24 января, 16:43 • 41953 просмотра
Украина на грани гуманитарной катастрофы из-за атак рф на энергетику - гендиректор ДТЭК
Эксклюзив
24 января, 10:00 • 34108 просмотра
Призывы Кличко к выезду из Киева: что происходит с рынком аренды жилья в столице и области
24 января, 07:25 • 41983 просмотра
рф атаковала Украину двумя "Цирконами", обезврежено 15 из 21 ракеты и 357 из 375 дронов
24 января, 00:59 • 39531 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23 января, 23:44 • 49599 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
Британия готовится к сильным дождям: объявлены желтые предупреждения

Киев • УНН

 • 130 просмотра

Метеорологическая служба Великобритании выпустила желтые предупреждения о сильных дождях, ожидающихся в понедельник и вторник. Ливневые дожди могут вызвать перебои в транспорте, наводнения и отключения электроэнергии.

Британия готовится к сильным дождям: объявлены желтые предупреждения

В Великобритании метеорологическая служба выпустила серию желтых предупреждений о сильных дождях, ожидаемых в понедельник и вторник, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Первое предупреждение касается центральной и южной частей Северной Ирландии, в частности Эннискиллена, Ома и Ньюри.

Синоптики сообщают, что ливневые дожди, вероятно, вызовут перебои в общественном транспорте и местами наводнения.

Время в пути может быть дольше, может пострадать автобусное и железнодорожное сообщение, а некоторые дома и предприятия могут быть затоплены.

Второе желтое предупреждение касается юго-запада Англии и районов дальше на восток, почти достигая Портсмута и простираясь на север до Оксфорда.

Оно также распространяется на Уэльс, за исключением северного и западного побережья.

Есть предупреждения, что некоторые общины могут быть отрезаны от электроснабжения из-за затопленных дорог, возможны также отключения электроэнергии.

Во вторник выпущены два дополнительных желтых предупреждения. Одно из них касается дождя на юге Англии, к востоку от Оксфорда и Портсмута, а также по всему Кенту.

Добавим

Главный синоптик Метеорологического бюро Британии Стив Уиллингтон сказал: "Нестабильные условия будут сохраняться в течение недели, с сочетанием дождя, сильного ветра и дальнейшего снегопада на холмах, особенно в северных районах, где остается более холодный воздух. Хотя во многих районах будут наблюдаться типичные условия конца января, существует повышенная вероятность влияния некоторых погодных условий в ночь с понедельника на вторник".

Более 15 тысяч домов во тьме: циклон "Коджи" разрушил побережье Квинсленда в Австралии11.01.26, 07:56 • 5961 просмотр

Антонина Туманова

Новости МираПогода и окружающая среда
