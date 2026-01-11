Более 15 тысяч домов во тьме: циклон "Коджи" разрушил побережье Квинсленда в Австралии
Тропический циклон "Коджи" обрушился на Квинсленд, Австралия, оставив без электроснабжения 15 000 домохозяйств. Стихия вызвала разрушения и критическую норму осадков, угрожая наводнениями.
Тропический циклон "Коджи" нанес мощный удар по северо-восточному штату Австралии Квинсленд, оставив без электроснабжения тысячи семей. Стихия, сопровождавшаяся разрушительным ветром до 95 км/ч, пересекла береговую линию в воскресенье, вызвав значительные повреждения инфраструктуры, частных домов и плавсредств. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
По заявлению премьер-министра штата Дэвида Крисафулли, в результате удара стихии обесточено около 15 000 домохозяйств. Больше всего пострадал туристический центр Маккей и районы между городами Эйр и Боуэн. Кроме обрывов линий электропередач, зафиксированы многочисленные факты разрушения имущества и блокировки основных дорожных магистралей.
"Коджи" принес в регион критическую норму осадков - до 200 мм только за одну ночь. Власти штата предупреждают, что несмотря на ослабление циклона до уровня тропического минимума, ливни будут продолжаться еще 24-48 часов.
Угроза катастрофических наводнений
Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе охарактеризовал риск внезапных наводнений как "серьезную угрозу" для населения побережья. Местные службы спасения переведены в режим повышенной готовности, поскольку осадки могут спровоцировать выход рек из берегов в ближайшие сутки.
Несмотря на масштабные разрушения, правительство Квинсленда уверяет, что ситуация контролируема, а восстановительные работы начнутся сразу после стабилизации погодных условий, которая ожидается не ранее понедельника.
