Непогода в Европе за неделю унесла жизни почти 15 человек

Штормовые ветры и сильные морозы вызвали масштабную непогоду в Европе, которая за неделю унесла жизни почти 15 человек. Об этом сообщает France24, пишет УНН.

Детали

В Великобритании мужчина погиб после того, как дерево упало на трейлер во время шторма "Горетти", принесшего в страну рекордные порывы ветра. Мужчину нашли мертвым в городе Хелстон в графстве Корнуолл вчера.

Сегодня на большей части Великобритании остается предупреждение о снеге и гололедице. Национальное Метеорологическое бюро предупреждает, что черный лед может вызвать перебои, в частности в Шотландии и на севере Англии.

Из-за сильного снегопада и шторма в Шотландии закрыли около 250 школ. Почти 28 тысяч домов все еще оставались без электроэнергии в начале выходных на юго-западе Англии и в регионе Мидлендс.

Шторм "Горетти" также прошелся по другим частям северной Европы. Во Франции сегодня утром почти 100 тысяч домов остались без электроэнергии.

В то же время в северной Германии возобновилось движение поездов дальнего следования, которое было парализовано из-за другого шторма – "Элли", сообщил железнодорожный оператор Deutsche Bahn. Особенно пострадал город Гамбург.

Часть железнодорожных маршрутов до сих пор не удалось восстановить, в частности сообщение между Гамбургом и Копенгагеном, Амстердамом и Ганновером.

