10 января, 11:45 • 11533 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55 • 20657 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:49 • 22078 просмотра
Совбез ООН соберется 12 января из-за применения россией ракеты "Орешник" против Украины
10 января, 08:27 • 20555 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
9 января, 23:09 • 21391 просмотра
Нефть подорожала на 2% из-за беспорядков в Иране и эскалации в Украине
9 января, 20:32 • 29264 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 51759 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 38188 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44 • 37457 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
9 января, 13:30 • 30478 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Непогода в Европе за неделю унесла жизни почти 15 человек

Киев • УНН

 • 102 просмотра

Штормовые ветры и сильные морозы в Европе привели к гибели почти 15 человек за неделю. В Великобритании мужчина погиб из-за падения дерева, а в Шотландии закрыто около 250 школ из-за снегопада.

Непогода в Европе за неделю унесла жизни почти 15 человек

Штормовые ветры и сильные морозы вызвали масштабную непогоду в Европе, которая за неделю унесла жизни почти 15 человек. Об этом сообщает France24, пишет УНН.

Детали

В Великобритании мужчина погиб после того, как дерево упало на трейлер во время шторма "Горетти", принесшего в страну рекордные порывы ветра. Мужчину нашли мертвым в городе Хелстон в графстве Корнуолл вчера.

Сегодня на большей части Великобритании остается предупреждение о снеге и гололедице. Национальное Метеорологическое бюро предупреждает, что черный лед может вызвать перебои, в частности в Шотландии и на севере Англии.

Из-за сильного снегопада и шторма в Шотландии закрыли около 250 школ. Почти 28 тысяч домов все еще оставались без электроэнергии в начале выходных на юго-западе Англии и в регионе Мидлендс.

Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад10.01.26, 13:45 • 11535 просмотров

Шторм "Горетти" также прошелся по другим частям северной Европы. Во Франции сегодня утром почти 100 тысяч домов остались без электроэнергии.

В то же время в северной Германии возобновилось движение поездов дальнего следования, которое было парализовано из-за другого шторма – "Элли", сообщил железнодорожный оператор Deutsche Bahn. Особенно пострадал город Гамбург.

Часть железнодорожных маршрутов до сих пор не удалось восстановить, в частности сообщение между Гамбургом и Копенгагеном, Амстердамом и Ганновером.

Лесные пожары в Австралии: уничтожено более 130 зданий, тысячи людей без света10.01.26, 08:12 • 3706 просмотров

Ольга Розгон

