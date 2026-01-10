Негода в Європі за тиждень забрала життя майже 15 людей

$42.990.00
50.180.00
ukenru
10 січня, 11:45 • 11465 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 20506 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:49 • 21944 перегляди
Радбез ООН збереться 12 січня через застосування росією ракети "Орєшнік" проти України
10 січня, 08:27 • 20444 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
9 січня, 23:09 • 21316 перегляди
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні
9 січня, 20:32 • 29222 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 51688 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 38177 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 37437 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30 • 30468 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−11°
2м/с
83%
739мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Пряник скінчився": Трамп розчарований путіним, бачить у ньому перешкоду для миру в Україні10 січня, 09:14 • 9794 перегляди
Київ та Київщина повертаються до стабілізаційних графіків: фахівцям вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням10 січня, 10:56 • 14873 перегляди
Вбивство Рене Гуд співробітником імміграційної служби США: ЗМІ опублікували нове відеоVideo10 січня, 11:20 • 8588 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 8082 перегляди
Трамп заявив, що прийме від Мачадо Нобелівську премію миру: у Комітеті відреагували14:17 • 6098 перегляди
Публікації
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 32853 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 79898 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 106834 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 78623 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 99812 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кирило Буданов
Андрій Сибіга
Джей Ді Венс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Венесуела
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto15:04 • 3142 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 8248 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 68178 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 69818 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 90571 перегляди
Актуальне
Опалення
Дипломатка
Техніка
Соціальна мережа
Starlink

Негода в Європі за тиждень забрала життя майже 15 людей

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Штормові вітри та сильні морози в Європі призвели до загибелі майже 15 людей за тиждень. У Великій Британії чоловік загинув через падіння дерева, а у Шотландії закрито близько 250 шкіл через снігопад.

Негода в Європі за тиждень забрала життя майже 15 людей

Штормові вітри та сильні морози спричинили масштабну негоду в Європі, яка за тиждень забрала життя майже 15 людей. Про це повідомляє France24, пише УНН.

Деталі

У Великій Британії чоловік загинув після того, як дерево впало на трейлер під час шторму "Горетті", що приніс у країну рекордні пориви вітру. Чоловіка знайшли мертвим у місті Гелстон у графстві Корнуолл вчора.

Сьогодні на більшій частині Великої Британії залишається попередження про сніг та ожеледицю. Національне Метеорологічного бюро попереджає, що чорний лід може спричинити перебої, зокрема у Шотландії та на півночі Англії.

Через сильний снігопад і шторм у Шотландії закрили близько 250 шкіл. Майже 28 тисяч будинків все ще залишалися без електроенергії на початку вихідних на південному заході Англії та в регіоні Мідлендс.

Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад10.01.26, 13:45 • 11465 переглядiв

Шторм "Горетті" також пройшовся іншими частинами північної Європи. У Франції сьогодні зранку майже 100 тисяч будинків залишилися без електроенергії.

Водночас у північній Німеччині відновився рух поїздів далекого сполучення, який був паралізований через інший шторм – "Еллі", повідомив залізничний оператор Deutsche Bahn. Особливо постраждало місто Гамбург.

Частину залізничних маршрутів досі не вдалося відновити, зокрема сполучення між Гамбургом і Копенгагеном, Амстердамом та Ганновером.

Лісові пожежі в Австралії: знищено понад 130 будівель, тисячі людей без світла10.01.26, 08:12 • 3700 переглядiв

Ольга Розгон

Новини СвітуПогода та довкілля
Енергетика
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Deutsche Bahn
Шотландія
France 24
Гамбург
Копенгаген
Амстердам
Англія
Франція
Велика Британія
Німеччина