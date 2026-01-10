Негода в Європі за тиждень забрала життя майже 15 людей
Київ • УНН
Штормові вітри та сильні морози в Європі призвели до загибелі майже 15 людей за тиждень. У Великій Британії чоловік загинув через падіння дерева, а у Шотландії закрито близько 250 шкіл через снігопад.
Штормові вітри та сильні морози спричинили масштабну негоду в Європі, яка за тиждень забрала життя майже 15 людей. Про це повідомляє France24, пише УНН.
Деталі
У Великій Британії чоловік загинув після того, як дерево впало на трейлер під час шторму "Горетті", що приніс у країну рекордні пориви вітру. Чоловіка знайшли мертвим у місті Гелстон у графстві Корнуолл вчора.
Сьогодні на більшій частині Великої Британії залишається попередження про сніг та ожеледицю. Національне Метеорологічного бюро попереджає, що чорний лід може спричинити перебої, зокрема у Шотландії та на півночі Англії.
Через сильний снігопад і шторм у Шотландії закрили близько 250 шкіл. Майже 28 тисяч будинків все ще залишалися без електроенергії на початку вихідних на південному заході Англії та в регіоні Мідлендс.
Шторм "Горетті" також пройшовся іншими частинами північної Європи. У Франції сьогодні зранку майже 100 тисяч будинків залишилися без електроенергії.
Водночас у північній Німеччині відновився рух поїздів далекого сполучення, який був паралізований через інший шторм – "Еллі", повідомив залізничний оператор Deutsche Bahn. Особливо постраждало місто Гамбург.
Частину залізничних маршрутів досі не вдалося відновити, зокрема сполучення між Гамбургом і Копенгагеном, Амстердамом та Ганновером.
