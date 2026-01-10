Лісові пожежі в Австралії: знищено понад 130 будівель, тисячі людей без світла

У суботу в австралійському штаті Вікторія тисячі пожежників продовжують боротьбу з масштабними лісовими пожежами, які вже знищили понад 130 споруд, включаючи житлові будинки. Станом на ранок у штаті залишаються активними 10 великих осередків займання, а вогонь охопив понад 300 000 гектарів чагарників. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Внаслідок пожеж близько 38 000 домівок та підприємств залишилися без електроенергії. Найбільша пожежа поблизу міста Лонгвуд, що за 112 км від Мельбурна, випалила 130 000 гектарів територій, знищивши виноградники та сільськогосподарські угіддя. Влада штату зазначає, що за інтенсивністю ці пожежі є найсильнішими з часів катастрофічного "Чорного літа" 2019–2020 років.

Реакція влади та прогноз

Прем'єр-міністерка Вікторії Жасінта Аллан заявила, що всі сили кинуті на стримування вогню там, де це можливо. Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе назвав погодну ситуацію "екстремальною та небезпечною", оскільки більша частина Вікторії офіційно оголошена зоною стихійного лиха.

Через загрозу життю десятки населених пунктів евакуйовано, а парки та кемпінги закриті. Попередження про аномальну спеку та пожежну небезпеку продовжують діяти не лише у Вікторії, а й у сусідньому Новому Південному Уельсі.

