9 січня, 20:32 • 10779 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 21637 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 25863 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 26140 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30 • 22243 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Ексклюзив
9 січня, 13:30 • 20204 перегляди
Заробіток на смерті: чи могли дані померлих пацієнтів Odrex ставати товаром?
9 січня, 13:24 • 14712 перегляди
Наступне засідання "Рамштайн" відбудеться у лютому - Шмигаль
Ексклюзив
9 січня, 12:35 • 13539 перегляди
Злив води з систем опалення житлових будинків у Києві: експерт пояснив, чому це необхідно
9 січня, 12:10 • 9852 перегляди
Якщо буде відповідний сигнал: Сибіга заявив, що українська делегація готова прибути до США для переговорів
9 січня, 11:53 • 13420 перегляди
У СБУ показали уламки "Орєшніка", яким рф атакувала ЛьвівщинуPhotoVideo
Лісові пожежі в Австралії: знищено понад 130 будівель, тисячі людей без світла

Київ • УНН

 • 24 перегляди

В Австралійському штаті Вікторія тисячі пожежників борються з лісовими пожежами, що знищили понад 130 споруд та 300 000 гектарів чагарників. Близько 38 000 домівок залишилися без електроенергії, влада оголосила штат зоною лиха.

Лісові пожежі в Австралії: знищено понад 130 будівель, тисячі людей без світла

У суботу в австралійському штаті Вікторія тисячі пожежників продовжують боротьбу з масштабними лісовими пожежами, які вже знищили понад 130 споруд, включаючи житлові будинки. Станом на ранок у штаті залишаються активними 10 великих осередків займання, а вогонь охопив понад 300 000 гектарів чагарників. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Внаслідок пожеж близько 38 000 домівок та підприємств залишилися без електроенергії. Найбільша пожежа поблизу міста Лонгвуд, що за 112 км від Мельбурна, випалила 130 000 гектарів територій, знищивши виноградники та сільськогосподарські угіддя. Влада штату зазначає, що за інтенсивністю ці пожежі є найсильнішими з часів катастрофічного "Чорного літа" 2019–2020 років.

Реакція влади та прогноз

Прем'єр-міністерка Вікторії Жасінта Аллан заявила, що всі сили кинуті на стримування вогню там, де це можливо. Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе назвав погодну ситуацію "екстремальною та небезпечною", оскільки більша частина Вікторії офіційно оголошена зоною стихійного лиха.

Через загрозу життю десятки населених пунктів евакуйовано, а парки та кемпінги закриті. Попередження про аномальну спеку та пожежну небезпеку продовжують діяти не лише у Вікторії, а й у сусідньому Новому Південному Уельсі. 

Через масштабні лісові пожежі поблизу Мельбурна в Австралії оголосили стан стихійного лиха10.01.26, 05:33 • 1318 переглядiв

Степан Гафтко

