Лесные пожары в Австралии: уничтожено более 130 зданий, тысячи людей без света
Киев • УНН
В австралийском штате Виктория тысячи пожарных борются с лесными пожарами, уничтожившими более 130 сооружений и 300 000 гектаров кустарников. Около 38 000 домов остались без электроэнергии, власти объявили штат зоной бедствия.
В субботу в австралийском штате Виктория тысячи пожарных продолжают борьбу с масштабными лесными пожарами, которые уже уничтожили более 130 сооружений, включая жилые дома. По состоянию на утро в штате остаются активными 10 крупных очагов возгорания, а огонь охватил более 300 000 гектаров кустарников. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
В результате пожаров около 38 000 домов и предприятий остались без электроэнергии. Крупнейший пожар вблизи города Лонгвуд, в 112 км от Мельбурна, выжег 130 000 гектаров территорий, уничтожив виноградники и сельскохозяйственные угодья. Власти штата отмечают, что по интенсивности эти пожары являются сильнейшими со времен катастрофического "Черного лета" 2019–2020 годов.
Реакция властей и прогноз
Премьер-министр Виктории Джасинта Аллан заявила, что все силы брошены на сдерживание огня там, где это возможно. Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе назвал погодную ситуацию "экстремальной и опасной", поскольку большая часть Виктории официально объявлена зоной стихийного бедствия.
Из-за угрозы жизни десятки населенных пунктов эвакуированы, а парки и кемпинги закрыты. Предупреждения об аномальной жаре и пожарной опасности продолжают действовать не только в Виктории, но и в соседнем Новом Южном Уэльсе.
