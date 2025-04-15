Голова МЗС Ізраїлю заявив, що "жодного припинення вогню" з "Хезболлою" не буде "до перемоги"

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що не буде припинення вогню з ліванською "Хезболлою". Він підкреслив, що Ізраїль продовжить боротьбу до перемоги.