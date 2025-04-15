Угруповання ХАМАС заявило про звільнення одного заручника з подвійним громадянством та повернення тіл чотирьох загиблих у полоні. Це відбувається на тлі переговорів щодо перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС.
Бельгія перенесла поставку винищувачів F-16 Україні на 2026 рік через затримки з отриманням F-35. Прем'єр-міністр Барт де Вевер
підтвердив подальшу підтримку України.
Інтенсивні дощі в Нігері призвели до масштабних повеней, спричинивши 339 смертей та переміщення понад 1,1 млн людей. Стихія
завдала значної шкоди інфраструктурі, культурним об'єктам та школам країни.
Внаслідок ізраїльського удару по мечеті в Дейр-аль-Бала загинула 21 людина. ЦАХАЛ стверджує, що атакував командний центр ХАМАС,
розташований у будівлі колишньої мечеті.
Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що не буде припинення вогню з ліванською "Хезболлою". Він підкреслив, що
Ізраїль продовжить боротьбу до перемоги.
Французька поліція встановила периметри безпеки в Парижі напередодні Олімпійських ігор. Центр міста закривають для транспорту,
вводять пропускний режим та розгортають 45 000 правоохоронців для охорони церемонії відкриття на Сені.