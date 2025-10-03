Затриманий у Франції танкер Boracay продовжив плавання, попри підозри у зв’язках з "тіньовим флотом" рф – DW
Київ • УНН
Затриманий французькими військовими танкер Boracay, підозрюваний у зв’язках із "тіньовим флотом" рф, продовжив курс від західного узбережжя Франції до Суецького каналу, повідомляють Marine Traffic і Vesselfinder.
Деталі
За даними джерела France 24, на борт повернувся громадянин Китаю, який представився капітаном судна. Раніше йому загрожував суд у Франції за відмову співпрацювати з місцевими органами влади.
Танкер під прапором Беніну вийшов із порту Приморськ (Ленінградська область) 20 вересня і прямував до Індії. З 22 по 25 вересня він перебував біля берегів Данії, де водночас фіксували прольоти невідомих безпілотників над аеропортами та військовими об’єктами.
27 вересня Boracay був затриманий, а 1 жовтня французькі військові піднялися на його борт біля порту Сен-Назер, шукаючи ознаки використання судна як платформи для запуску дронів. Президент Франції Емманюель Макрон зазначав, що "не виключає" такого сценарію, у той час як диктатор рф володимир путін це спростував, попередивши про "ризик конфронтації".
Раніше цього року танкер вже затримували в Естонії під назвою Kiwala: ВМС країни виявили понад 40 порушень, зокрема пересування без дійсного прапора.
Після усунення порушень судно було відпущене. ЄС та Великобританія ввели санкції проти Boracay через його прямий зв’язок із транспортуванням російської нафти та нафтопродуктів із використанням "нерегулярних і ризикованих методів судноплавства".
Нагадаємо
Капітан нафтового танкера Boracay, затриманого біля атлантичного узбережжя Франції, постане перед судом у лютому 2026 року за відмову екіпажу співпрацювати з місцевими органами влади.
Французькі військові оглянули російський танкер "Пушпа" біля узбережжя Сен-Назера. Судно неодноразово змінювало назви та прапори і перебуває під міжнародними санкціями. Його пов’язують із так званим "флотом-привидом", що фінансує війська рф і може брати участь у диверсійних операціях.