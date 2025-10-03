$41.280.05
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
09:51 • 10994 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
09:02 • 16028 перегляди
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
08:00 • 13922 перегляди
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
07:29 • 15552 перегляди
рф вночі атакувала енергетику в кількох областях: під удар потрапила і газотранспортна інфраструктура
06:22 • 14572 перегляди
Шатдаун у США загрожує затримками постачання зброї Україні - The Telegraph
06:14 • 14212 перегляди
Вибори у Чехії: популістська партія Бабіша лідирує в опитуваннях, але у дрібніших партій - ключі до уряду
2 жовтня, 23:18 • 17863 перегляди
Поставки американських ракет Tomahawk в Україну малоймовірні - Reuters
2 жовтня, 18:06 • 30639 перегляди
Україна розриває дипломатичні відносини з Нікарагуа - МЗС
Ексклюзив
2 жовтня, 13:54 • 52461 перегляди
Онлайн-моніторинг азартних ігор: в PlayCity пояснили, як працюватиме і коли запуск
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Затриманий у Франції танкер Boracay продовжив плавання, попри підозри у зв’язках з "тіньовим флотом" рф – DW

Київ • УНН

 • 458 перегляди

Затриманий французькими військовими танкер Boracay, підозрюваний у зв’язках із "тіньовим флотом" рф, продовжив курс від західного узбережжя Франції до Суецького каналу, повідомляють Marine Traffic і Vesselfinder.

Затриманий у Франції танкер Boracay продовжив плавання, попри підозри у зв’язках з "тіньовим флотом" рф – DW

Танкер Boracay, який французькі військові затримали за підозрою у приналежності до "тіньового флоту" росії, продовжив маршрут від західного узбережжя Франції до Суецького каналу, повідомляють сервіси Marine Traffic і Vesselfinder. Про це пише УНН із посиланням на матеріал в DW.

Деталі

За даними джерела France 24, на борт повернувся громадянин Китаю, який представився капітаном судна. Раніше йому загрожував суд у Франції за відмову співпрацювати з місцевими органами влади.

Танкер під прапором Беніну вийшов із порту Приморськ (Ленінградська область) 20 вересня і прямував до Індії. З 22 по 25 вересня він перебував біля берегів Данії, де водночас фіксували прольоти невідомих безпілотників над аеропортами та військовими об’єктами. 

путін вважає захоплення російського танкера спробою Франції “відвернути увагу населення від проблем у країні”02.10.25, 21:26 • 4380 переглядiв

27 вересня Boracay був затриманий, а 1 жовтня французькі військові піднялися на його борт біля порту Сен-Назер, шукаючи ознаки використання судна як платформи для запуску дронів. Президент Франції Емманюель Макрон зазначав, що "не виключає" такого сценарію, у той час як диктатор рф володимир путін це спростував, попередивши про "ризик конфронтації".

Раніше цього року танкер вже затримували в Естонії під назвою Kiwala: ВМС країни виявили понад 40 порушень, зокрема пересування без дійсного прапора. 

Дрони, які летять на Європу, росіяни запускають з танкерів – Зеленський 28.09.25, 20:50 • 7288 переглядiв

Після усунення порушень судно було відпущене. ЄС та Великобританія ввели санкції проти Boracay через його прямий зв’язок із транспортуванням російської нафти та нафтопродуктів із використанням "нерегулярних і ризикованих методів судноплавства".

Нагадаємо

Капітан нафтового танкера Boracay, затриманого біля атлантичного узбережжя Франції, постане перед судом у лютому 2026 року за відмову екіпажу співпрацювати з місцевими органами влади.

Французькі військові оглянули російський танкер "Пушпа" біля узбережжя Сен-Назера. Судно неодноразово змінювало назви та прапори і перебуває під міжнародними санкціями. Його пов’язують із так званим "флотом-привидом", що фінансує війська рф і може брати участь у диверсійних операціях.

Степан Гафтко

