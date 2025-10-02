У Франції судитимуть капітана танкера, повʼязаного з "тіньовим флотом" росії
Київ • УНН
Капітан нафтового танкера Boracay постане перед судом у лютому 2026 року у Франції за обвинуваченням у відмові екіпажу від співпраці. Йому загрожує до одного року в'язниці та штраф у 150 тисяч євро.
Капітан нафтового танкера Boracay, затриманого біля атлантичного узбережжя Франції, постане перед судом у лютому 2026 року за обвинуваченням у відмові екіпажу від співпраці. Про це інформує Associated Press (АР), передає УНН.
Деталі
Прокурор французького міста Брест Стефан Келенбергер повідомив, що капітан і старший помічник китайського екіпажу, які були затримані у вівторок, були звільнені з-під варти.
Старшого помічника відпустили без висунення обвинувачень.
За словами Келенбергера, відкрито попереднє розслідування за фактами "відмови екіпажу від співпраці" та "неможливості підтвердити національність судна".
Розслідування показало, що капітан не може бути безпосередньо причетний до другого правопорушення
Він має постати перед судом у Бресті 23 лютого 2026 року.
У разі доведення вини капітану танкера загрожує до одного року в'язниці і штраф у розмірі 150 тисяч євро.
