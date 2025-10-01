У Франції затримали російський "корабель-привид" з якого, ймовірно, запускали дрони по Європі - Le Parisien

Біля узбережжя Сен-Назера французькі військові зайшли на російський танкер "Пушпа", який неодноразово змінював назви й прапори та перебуває під міжнародними санкціями. Судно пов’язують із "флотом-привидом", що фінансує війська рф і може бути причетним до диверсійних операцій, пише УНН із посиланням на LeParisien.

Як вказано, російський танкер прибув до узбережжя Франції в понеділок. Підозрюють, що він належить до російського "флота-привида" та відіграв певну роль у підозрілих польотах дронів над Данією останніми днями, пише видання.

"Пушпа" - лише одна з численних назв судна, яке опинилося в центрі розслідування в Данії після появи невідомих дронів над військовими базами та аеропортами останніми днями, ідеться у публікації. За інформацією спеціалізованого ресурсу The Maritime Executive, корабель міг слугувати "пусковим майданчиком" для безпілотників або використовуватися як "приманка". Водночас президент Франції Еммануель Макрон, коментуючи ситуацію, закликав ставитися до цих версій з обережністю.

"Французькі солдати піднялися на борт цього російського танкера, захопленого біля узбережжя Сен-Назера (Луара-Атлантика)", помітили в середу журналісти AFP, які пролітали над судном.

"Солдати у формі та балаклавах патрулювали палубу корабля вдень. Корабель було "захоплено минулої суботи", і на нього "піднялася візитна група", - повідомило AFP військове джерело.

Через кілька годин прокурор Бреста оголосив про взяття під варту двох членів екіпажу.

Розпочато розслідування

Прокуратура Бреста розпочала попереднє розслідування через "ненадання документів щодо національності та прапора судна" та "відмови виконувати вимоги - повідомив прокурор Бреста виданню Le Parisien, підтверджуючи інформацію Ouest-France.

Його було розпочато "зв'язку з морськими правопорушеннями, про які 29 вересня 2025 року повідомив префект Атлантичного морського відділення, що може стосуватися певних членів екіпажу судна", пише Стефан Келленбергер. Розслідування проводить дослідницький відділ морської жандармерії та група Атлантичної морської жандармерії.

Цей екіпаж припустився дуже серйозних помилок, які виправдовують судове розгляд справи сьогодні – заявив Макрон.

Військово-морські сили також пояснили Ici Loire Océan (раніше France Bleu), що вони направили патрульний катер для спостереження за човном, який знаходився недалеко від морської вітрової електростанції.

"Флот-привид" для обходу санкцій

Вважається, що він є частиною російського флота-привида, контингенту кораблів, які москва використовує для обходу західних санкцій та продовження експорту своєї нафти. Але європейці також підозрюють ці кораблі в участі в гібридній війні росії, відіграючи ключову роль у певних операціях з дестабілізації, таких як саботаж підводних кабелів. Або, нещодавно, операції з польотами дронів.

Ці кораблі були придбані вживаними на початку війни в Україні одним із правих рук володимира путіна, Ігорем Сечиним, колишнім співробітником радянської військової розвідки, який став генеральним директором "Роснефти", однієї з найбільших російських нафтових компаній. За даними українського аналітичного центру KSE, вартість угоди становила близько 10 мільярдів доларів. Цей флот, "за нашими оцінками, фінансує 40% російських військових зусиль", – також сказав Еммануель Макрон. За словами французького адмірала, цей флот складатиметься з 900 кораблів.

Ці застарілі, незареєстровані судна регулярно змінюють власників, плавають під зручними прапорами та не мають ідентифікованого екіпажу, що дозволяє їм непомітно патрулювати води по всьому світу.

Доповнення

Підозрілий 244-метровий танкер, побудований у 2007 році, неодноразово змінював назву та прапор, реєструючись у Габоні, Маршаллових островах і Монголії, і перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії, Нової Зеландії та Великої Британії. Судно, що йшло під прапором Беніну, зараз знаходиться біля французького узбережжя Сен-Назера. За даними Marine Traffic, 20 вересня воно вийшло з Приморська (Росія) і має дістатися Вадінара (Індія) 20 жовтня. Раніше танкер пройшов поблизу узбережжя Данії з 22 по 25 вересня, зазначає AFP із посиланням на VesselFinder.

Нагадаємо

Протягом минулого тижня в Данії кілька разів фіксували дрони над аеропортами та військовими об’єктами напередодні самітів ЄС у Копенгагені. Для посилення безпеки країна залучає допомогу Франції, Швеції, Німеччини та поліцейських із сусідніх держав.

Військові оцінюють інциденти як такі, що ставлять під сумнів здатність країни до стримування загроз.