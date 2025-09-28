У Данії над кількома військовими об’єктами помітили невідомі дрони: Міноборони називає ситуацію критичною

$41.490.00
Ексклюзив
08:59 • 12407 перегляди
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтняPhoto
Ексклюзив
08:33 • 19552 перегляди
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
28 вересня, 07:36 • 15579 перегляди
Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну: ми будемо завдавати ударів у відповідь - Зеленський
Ексклюзив
28 вересня, 06:00 • 19251 перегляди
Вітамін D: чому він потрібен організму та коли лікарі його призначають
27 вересня, 16:24 • 46661 перегляди
росію не допустили до Ради ІСАО, забракло шести голосів
27 вересня, 15:30 • 64842 перегляди
Якщо росія хоче блекаут у Києві, то отримає блекаут у москві - Зеленський
26 вересня, 14:33 • 81075 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 133565 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 55129 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
26 вересня, 12:45 • 47559 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Головна
Публікації
Ексклюзиви
Популярнi новини
Хмарно з проясненнями: яка погода очікується 28 вересняPhoto28 вересня, 03:57 • 5230 перегляди
Армія рф втратила 1110 військових та 45 артсистем за добу - Генштаб28 вересня, 04:10 • 5984 перегляди
Окупанти завдали 727 ударів по Запорізькій області впродовж доби, є поранені28 вересня, 04:42 • 7408 перегляди
Пошкоджено будівлю медзакладу та дитсадка внаслідок атаки по Києву - Кличко28 вересня, 05:12 • 4206 перегляди
Масована атака рф на Київщину: кількість постраждалих від ракетного удару зросла до 31, серед них троє дітейPhoto10:08 • 4562 перегляди
Публікації
Як отримати водійське посвідчення в Україні: алгоритм дій27 вересня, 06:00 • 41192 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 133565 перегляди
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейківPhoto26 вересня, 12:18 • 57520 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video26 вересня, 09:01 • 67671 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 68450 перегляди
УНН Lite
Виробник відеоігор EA близький до укладання угоди про приватизацію на $50 млрд - FT27 вересня, 13:37 • 20780 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo26 вересня, 14:33 • 81073 перегляди
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів26 вересня, 09:12 • 42533 перегляди
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFansPhoto26 вересня, 07:07 • 47357 перегляди
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень25 вересня, 10:47 • 49140 перегляди
У Данії над кількома військовими об’єктами помітили невідомі дрони: Міноборони називає ситуацію критичною

Київ • УНН

 • 1290 перегляди

У ніч на суботу над об'єктами Міноборони Данії, зокрема в Карупі, де базуються військові гелікоптери, зафіксували дрони. Військові оцінюють інциденти як такі, що ставлять під сумнів здатність країни до стримування загроз.

У Данії над кількома військовими об’єктами помітили невідомі дрони: Міноборони називає ситуацію критичною

У ніч на суботу над низкою об’єктів Міноборони Данії, зокрема в Карупі, де базуються військові гелікоптери, зафіксували дрони. Військові оцінюють інциденти як такі, що ставлять під сумнів здатність країни до стримування загроз, пише УНН із посиланням на MSN.

Деталі

Міністерство оборони повідомляє, що дрони були "в кількох місцях". Наразі невідомо, де ще були БпЛА, окрім Карупа. Видання намагалося отримати відповіді щодо того, про які місця йдеться, але Міністерство оборони наполягає, що не надаватиме коментарі.

Міністерство оборони може підтвердити, що минулої ночі в кількох місцях розташування Міністерства оборони було помічено дрони. Було задіяно кілька потужностей. Наразі Міністерство оборони не має подальших коментарів

– йдеться у повідомленні.

За даними кореспондента TV 2 Андерса Ломгольдта, військові вважають ситуацію критичною і призупинили операції.

Ця акція має на меті розкритикувати данську оборону та показати, що ми не здатні протистояти загрозам

– каже Андерс Ломгольдт, який називає це однією з найтоксичніших речей для оборони.

У Німеччині хочуть дозволити збивати дрони - ЗМІ27.09.25, 17:24 • 3812 переглядiв

Альона Уткіна

Новини Світу
Міністерство оборони Данії
Данія
Німеччина