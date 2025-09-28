У Данії над кількома військовими об’єктами помітили невідомі дрони: Міноборони називає ситуацію критичною

У ніч на суботу над низкою об’єктів Міноборони Данії, зокрема в Карупі, де базуються військові гелікоптери, зафіксували дрони. Військові оцінюють інциденти як такі, що ставлять під сумнів здатність країни до стримування загроз, пише УНН із посиланням на MSN.

Деталі

Міністерство оборони повідомляє, що дрони були "в кількох місцях". Наразі невідомо, де ще були БпЛА, окрім Карупа. Видання намагалося отримати відповіді щодо того, про які місця йдеться, але Міністерство оборони наполягає, що не надаватиме коментарі.

Міністерство оборони може підтвердити, що минулої ночі в кількох місцях розташування Міністерства оборони було помічено дрони. Було задіяно кілька потужностей. Наразі Міністерство оборони не має подальших коментарів – йдеться у повідомленні.

За даними кореспондента TV 2 Андерса Ломгольдта, військові вважають ситуацію критичною і призупинили операції.

Ця акція має на меті розкритикувати данську оборону та показати, що ми не здатні протистояти загрозам – каже Андерс Ломгольдт, який називає це однією з найтоксичніших речей для оборони.

