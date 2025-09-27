У Німеччині хочуть дозволити збивати дрони - ЗМІ

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт планує змінити правила боротьби з безпілотниками, дозволяючи знищення дронів збройними силами у разі безпосередньої загрози. Це включає посилення покарання за незаконне проникнення на територію аеропортів та розширення технічних заходів.