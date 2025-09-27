$41.490.00
26 сентября, 14:33
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотреть
Эксклюзив
26 сентября, 14:01
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчас
26 сентября, 12:45
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – Telegraph
Эксклюзив
26 сентября, 09:46
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
26 сентября, 09:25
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ Зимы
26 сентября, 09:01
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной Кореи
Эксклюзив
26 сентября, 06:40
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровье
Эксклюзив
26 сентября, 05:30
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
В Германии хотят разрешить сбивать дроны - СМИ

Киев • УНН

 • 382 просмотра

Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт планирует изменить правила борьбы с беспилотниками, разрешая уничтожение дронов вооруженными силами в случае непосредственной угрозы. Это включает усиление наказания за незаконное проникновение на территорию аэропортов и расширение технических мер.

В Германии хотят разрешить сбивать дроны - СМИ

Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт планирует изменить правила борьбы с беспилотниками, передает УНН со ссылкой на DW и Bild.

Детали

По данным издания, меры предусматривают возможность уничтожения дронов вооруженными силами, если беспилотники представляют непосредственную угрозу жизни людей или критической инфраструктуре, а другие средства защиты окажутся неэффективными. В таком случае решение о применении оружия должно перейти к министерству обороны ФРГ.

План также включает определенные технические и оперативные меры: системы распознавания и классификации дронов, глушители сигналов и технологии перехвата управления. Также рассматривается усиление наказания за незаконное проникновение на территорию аэропортов.

Представитель МВД Германии подтвердил обсуждение изменений в закон о воздушной безопасности, но не раскрыл деталей.

Добавим

В последние недели участились случаи нарушения воздушного пространства европейских стран дронами. Инциденты были в Польше, Румынии, Швеции, Норвегии, Дании, Латвии. За некоторыми из них стоит Россия, хотя Москва отрицает все обвинения.

Неизвестные дроны снова замечены в Дании: на этот раз - возле военных объектов27.09.25, 13:25 • 2350 просмотров

Также 26 сентября в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии заметили неизвестные беспилотники. Правоохранители расследуют инцидент на предмет возможного шпионажа и диверсии.

Дрон заметили над гидроэлектростанцией в Финляндии27.09.25, 12:29 • 2130 просмотров

В январе над полигоном Бундесвера в Швезинге, где обучают украинских военных, шесть раз фиксировали появление неизвестных дронов. Военные считают, что за базой шпионили из-за обучения управлению системой Patriot. Среди подозреваемых - российские спецслужбы.

Антонина Туманова

