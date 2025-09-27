В Германии хотят разрешить сбивать дроны - СМИ
Киев • УНН
Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт планирует изменить правила борьбы с беспилотниками, разрешая уничтожение дронов вооруженными силами в случае непосредственной угрозы. Это включает усиление наказания за незаконное проникновение на территорию аэропортов и расширение технических мер.
Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт планирует изменить правила борьбы с беспилотниками, передает УНН со ссылкой на DW и Bild.
Детали
По данным издания, меры предусматривают возможность уничтожения дронов вооруженными силами, если беспилотники представляют непосредственную угрозу жизни людей или критической инфраструктуре, а другие средства защиты окажутся неэффективными. В таком случае решение о применении оружия должно перейти к министерству обороны ФРГ.
План также включает определенные технические и оперативные меры: системы распознавания и классификации дронов, глушители сигналов и технологии перехвата управления. Также рассматривается усиление наказания за незаконное проникновение на территорию аэропортов.
Представитель МВД Германии подтвердил обсуждение изменений в закон о воздушной безопасности, но не раскрыл деталей.
Добавим
В последние недели участились случаи нарушения воздушного пространства европейских стран дронами. Инциденты были в Польше, Румынии, Швеции, Норвегии, Дании, Латвии. За некоторыми из них стоит Россия, хотя Москва отрицает все обвинения.
Также 26 сентября в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии заметили неизвестные беспилотники. Правоохранители расследуют инцидент на предмет возможного шпионажа и диверсии.
В январе над полигоном Бундесвера в Швезинге, где обучают украинских военных, шесть раз фиксировали появление неизвестных дронов. Военные считают, что за базой шпионили из-за обучения управлению системой Patriot. Среди подозреваемых - российские спецслужбы.