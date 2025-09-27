Дрон заметили над гидроэлектростанцией в Финляндии
Киев • УНН
Над гидроэлектростанцией Валаяскоски в Рованиеми, Финляндия, заметили неизвестный дрон. Этот инцидент произошел после того, как электростанции страны были объявлены бесполетными зонами.
Над гидроэлектростанцией в Рованиеми на севере Финляндии заметили подозрительный дрон, кто управлял летательным аппаратом, неизвестно, сообщает Yle, пишет УНН.
Детали
"Неизвестный запустил дрон над электростанцией Валаяскоски в Рованиеми. Инцидент произошел в минувшие выходные", - говорится в сообщении.
С августа электростанции в стране стали бесполетными зонами, на территории которых запрещено использовать беспилотники.
Прохожий заметил дрон в Рованиеми и обратился в полицию. В правоохранительных органах региона подтвердили эту информацию Yle, однако не раскрывали подробности из-за следственных мероприятий.
Валаяскоски принадлежит компании Kemijoki Oy. По словам руководителя службы по чрезвычайным ситуациям Юхи Кутолахти, на электростанциях ведется видеонаблюдение, однако оно не зафиксировало оператора дрона.
Дополнение
В последние дни в европейских странах фиксировали неизвестные дроны. Об инциденте сообщали в том числе Дания, Норвегия, Швеция, Германия, Литва.
Также недавно три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии, пробыв там 12 минут.
Президент США Дональд Трамп после этого сказал, что считает правильным решение стран НАТО сбивать российские самолеты, если те нарушают их воздушное пространство.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поддержал комментарии президента США Дональда Трампа на этой неделе о том, что страны-члены НАТО должны сбивать российские дроны и самолеты, если они входят в их воздушное пространство, если такой шаг будет необходимым.