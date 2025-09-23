$41.380.13
Трамп заявив, що НАТО має збивати російські літаки у разі вторгнення
17:44 • 1356 перегляди
Китайський контейнеровоз неодноразово заходив у порт окупованого Криму: Київ направив ноту Пекіну
Ексклюзив
13:28 • 9988 перегляди
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Ексклюзив
23 вересня, 12:09 • 26412 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
23 вересня, 11:29 • 20641 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00 • 49606 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
23 вересня, 00:52 • 39667 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 37474 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 50193 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 50024 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
23 вересня, 12:09 • 26395 перегляди
Трамп заявив, що НАТО має збивати російські літаки у разі вторгнення

Київ • УНН

 • 154 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив, що країни НАТО повинні збивати російські літаки, які порушують їхній повітряний простір. Це прозвучало під час спільної конференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Трамп заявив, що НАТО має збивати російські літаки у разі вторгнення

Президент США Дональд Трамп сказав, що вважає правильним рішення країн Альянсу збивати російські літаки, якщо ті порушують їхній повітряний простір. Про це він заявив під час спільної конференції із президентом України Володимиром Зеленським передає УНН.

На запитання, чи вважає він, що країни НАТО повинні збивати російські літаки, якщо вони вторгаються в їхній повітряний простір, відповів згодою.

Так, я так вважаю 

- відповів Трамп.

Безпосередньої загрози не було: Рютте пояснив, чому не були збиті російські МіГ у небі над Естонією

Нагадаємо

Нещодавно три російських винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії, пробувши там 12 хвилин.

Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного у справах російської федерації в Естонії для висловлення протесту та вручення ноти щодо порушення повітряного простору країни.

Міністр закордонних справ Естонії заявив, що вторгнення російських військових літаків до повітряного простору країни наближає держави Балтії до збройного конфлікту більше, ніж будь-коли за останні роки.

Альона Уткіна

ПолітикаНовини Світу
Державний кордон України
НАТО
Дональд Трамп
МіГ-31
Володимир Зеленський
Естонія