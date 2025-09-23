Трамп заявив, що НАТО має збивати російські літаки у разі вторгнення
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп заявив, що країни НАТО повинні збивати російські літаки, які порушують їхній повітряний простір. Це прозвучало під час спільної конференції з президентом України Володимиром Зеленським.
Президент США Дональд Трамп сказав, що вважає правильним рішення країн Альянсу збивати російські літаки, якщо ті порушують їхній повітряний простір. Про це він заявив під час спільної конференції із президентом України Володимиром Зеленським передає УНН.
На запитання, чи вважає він, що країни НАТО повинні збивати російські літаки, якщо вони вторгаються в їхній повітряний простір, відповів згодою.
Так, я так вважаю
Безпосередньої загрози не було: Рютте пояснив, чому не були збиті російські МіГ у небі над Естонією 23.09.25, 15:11 • 2038 переглядiв
Нагадаємо
Нещодавно три російських винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії, пробувши там 12 хвилин.
Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного у справах російської федерації в Естонії для висловлення протесту та вручення ноти щодо порушення повітряного простору країни.
Міністр закордонних справ Естонії заявив, що вторгнення російських військових літаків до повітряного простору країни наближає держави Балтії до збройного конфлікту більше, ніж будь-коли за останні роки.