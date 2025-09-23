Трамп заявил, что НАТО должно сбивать российские самолеты в случае вторжения
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, нарушающие их воздушное пространство. Это прозвучало во время совместной конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
На вопрос, считает ли он, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, если они вторгаются в их воздушное пространство, ответил согласием.
Да, я так считаю
Напомним
Недавно три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии, пробыв там 12 минут.
Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах Российской Федерации в Эстонии для выражения протеста и вручения ноты относительно нарушения воздушного пространства страны.
Министр иностранных дел Эстонии заявил, что вторжение российских военных самолетов в воздушное пространство страны приближает государства Балтии к вооруженному конфликту больше, чем когда-либо за последние годы.