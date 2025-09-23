$41.380.13
Трамп заявил, что НАТО должно сбивать российские самолеты в случае вторжения

Киев • УНН

 • 186 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, нарушающие их воздушное пространство. Это прозвучало во время совместной конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Трамп заявил, что НАТО должно сбивать российские самолеты в случае вторжения

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает правильным решение стран Альянса сбивать российские самолеты, если те нарушают их воздушное пространство. Об этом он заявил во время совместной конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

На вопрос, считает ли он, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, если они вторгаются в их воздушное пространство, ответил согласием.

Да, я так считаю 

- ответил Трамп.

Прямой угрозы не было: Рютте объяснил, почему не были сбиты российские МиГи в небе над Эстонией23.09.25, 15:11 • 2038 просмотров

Напомним

Недавно три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии, пробыв там 12 минут.

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах Российской Федерации в Эстонии для выражения протеста и вручения ноты относительно нарушения воздушного пространства страны.

Министр иностранных дел Эстонии заявил, что вторжение российских военных самолетов в воздушное пространство страны приближает государства Балтии к вооруженному конфликту больше, чем когда-либо за последние годы.

Алена Уткина

ПолитикаНовости Мира
Государственная граница Украины
НАТО
Дональд Трамп
МиГ-31
Владимир Зеленский
Эстония