Прямой угрозы не было: Рютте объяснил, почему не были сбиты российские МиГи в небе над Эстонией

$41.380.13
48.730.31
ukenru
Эксклюзив
12:09 • 2200 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
11:29 • 4214 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
23 сентября, 05:00 • 27670 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 26711 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 29270 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 44788 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 46246 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 43236 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 67479 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
22 сентября, 09:32 • 69779 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
3.8м/с
41%
751мм
Популярные новости
Украинские десантники уничтожили российский БПЛА "Форпост" стоимостью 7 миллионов долларовVideo23 сентября, 02:44 • 23424 просмотра
ГИА для 4-х классов: какие будут предметы и задания07:45 • 22549 просмотра
Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадкиPhoto08:45 • 18893 просмотра
Внутренний конфликт в "Слуге народа": Зеленский критикует законодателей и журналистов - Politico09:15 • 6698 просмотра
Китайское судно трижды заходило в оккупированный Севастополь, нарушая запрет - FTPhoto10:03 • 10594 просмотра
публикации
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
Эксклюзив
12:09 • 2194 просмотра
Рынок решает все: дешевые аналоги лекарств вытесняют дорогие препараты10:33 • 6420 просмотра
Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадкиPhoto08:45 • 19026 просмотра
ГИА для 4-х классов: какие будут предметы и задания07:45 • 22693 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров23 сентября, 05:00 • 27656 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Роберт Ф. Кеннеди-младший
Эмманюэль Макрон
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Дания
Нью-Йорк
Реклама
УНН Lite
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия12:00 • 922 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 67894 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 31818 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 47527 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 98980 просмотра
Актуальное
Financial Times
Хранитель
Беспилотный летательный аппарат
МиГ-31
Facebook

Прямой угрозы не было: Рютте объяснил, почему не были сбиты российские МиГи в небе над Эстонией

Киев • УНН

 • 550 просмотра

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что не было необходимости сбивать самолеты МиГ, залетевшие в Эстонию, ведь они не несли непосредственной угрозы. Три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии, пробыв там 12 минут.

Прямой угрозы не было: Рютте объяснил, почему не были сбиты российские МиГи в небе над Эстонией

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что сбивать самолеты МиГ, залетевшие в Эстонию и пробывшие там 12 минут, не было необходимости, так как они не несли непосредственной угрозы. Об этом Рютте заявил во время пресс-конференции, передает УНН.

В случае последнего нарушения воздушного пространства, о котором мы сегодня говорили, в Эстонии силы НАТО оперативно перехватили и сопроводили самолет без эскалации конфликта. Мы всегда оцениваем опасность, является ли она прямой угрозой для нашей общей обороны, нашей позиции, и всегда действуем соответственно. Но в этом случае непосредственной угрозы не было. Итак, шведские, финские и итальянские самолеты приняли меры, чтобы убедиться, что эти три самолета покинули воздушное пространство Эстонии 

- сказал Рютте.

Напомним

Недавно три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии, пробыв там 12 минут.

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах Российской Федерации в Эстонии для выражения протеста и вручения ноты относительно нарушения воздушного пространства страны.

Министр иностранных дел Эстонии заявил, что вторжение российских военных самолетов в воздушное пространство страны приближает государства Балтии к вооруженному конфликту больше, чем когда-либо за последние годы.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Государственная граница Украины
Марк Рютте
НАТО
Финляндия
Швеция
Италия
МиГ-31
Эстония