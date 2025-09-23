Прямой угрозы не было: Рютте объяснил, почему не были сбиты российские МиГи в небе над Эстонией
Киев • УНН
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что не было необходимости сбивать самолеты МиГ, залетевшие в Эстонию, ведь они не несли непосредственной угрозы. Три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии, пробыв там 12 минут.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что сбивать самолеты МиГ, залетевшие в Эстонию и пробывшие там 12 минут, не было необходимости, так как они не несли непосредственной угрозы. Об этом Рютте заявил во время пресс-конференции, передает УНН.
В случае последнего нарушения воздушного пространства, о котором мы сегодня говорили, в Эстонии силы НАТО оперативно перехватили и сопроводили самолет без эскалации конфликта. Мы всегда оцениваем опасность, является ли она прямой угрозой для нашей общей обороны, нашей позиции, и всегда действуем соответственно. Но в этом случае непосредственной угрозы не было. Итак, шведские, финские и итальянские самолеты приняли меры, чтобы убедиться, что эти три самолета покинули воздушное пространство Эстонии
Напомним
Недавно три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии, пробыв там 12 минут.
Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах Российской Федерации в Эстонии для выражения протеста и вручения ноты относительно нарушения воздушного пространства страны.
Министр иностранных дел Эстонии заявил, что вторжение российских военных самолетов в воздушное пространство страны приближает государства Балтии к вооруженному конфликту больше, чем когда-либо за последние годы.