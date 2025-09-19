Російські військові літаки порушили повітряний простір Естонії - ЗМІ
Київ • УНН
Три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу вторглися в повітряний простір Естонії, пробувши там 12 хвилин.
Повітряний простір Естонії було порушено російськими військовими літаками в п'ятницю. Про це Reuters повідомили європейські та натівські джерела, передає УНН.
За даними ЗМІ, три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу вторглися в повітряний простір Естонії і пробули там 12 хвилин.
Протягом наступних двох років на південно-східному кордоні Естонії буде викопано майже 40 кілометрів протитанкових ровів, що стане частиною розширених прикордонних укріплень Балтійської оборонної зони.
