Ексклюзив
12:05 • 11307 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
12:00 • 10801 перегляди
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Ексклюзив
11:23 • 16670 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
19 вересня, 08:43 • 31480 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
19 вересня, 07:43 • 31609 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі подіїPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 49602 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
18 вересня, 19:49 • 44316 перегляди
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
18 вересня, 17:45 • 65066 перегляди
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
18 вересня, 12:49 • 44792 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41 • 52510 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Російські військові літаки порушили повітряний простір Естонії - ЗМІ

Київ • УНН

 • 276 перегляди

Три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу вторглися в повітряний простір Естонії, пробувши там 12 хвилин.

Російські військові літаки порушили повітряний простір Естонії - ЗМІ

Повітряний простір Естонії було порушено російськими військовими літаками в п'ятницю. Про це Reuters повідомили європейські та натівські джерела, передає УНН.

За даними ЗМІ, три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу вторглися в повітряний простір Естонії і пробули там 12 хвилин.

Естонія висунула претензії росії через заклики навчатися в окупованому Криму19.09.25, 16:52 • 1292 перегляди

Нагадаємо

Протягом наступних двох років на південно-східному кордоні Естонії буде викопано майже 40 кілометрів протитанкових ровів, що стане частиною розширених прикордонних укріплень Балтійської оборонної зони. 

Наступна після Латвії: Естонія частково закриває свій повітряний простір12.09.25, 20:09 • 3891 перегляд

Антоніна Туманова

Новини Світу
Reuters
НАТО
МіГ-31
Естонія