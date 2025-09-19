Российские военные самолеты нарушили воздушное пространство Эстонии - СМИ
Киев • УНН
Три российских истребителя МиГ-31 без разрешения вторглись в воздушное пространство Эстонии, пробыв там 12 минут.
Воздушное пространство Эстонии было нарушено российскими военными самолетами в пятницу. Об этом Reuters сообщили европейские и натовские источники, передает УНН.
По данным СМИ, три российских истребителя МиГ-31 без разрешения вторглись в воздушное пространство Эстонии и пробыли там 12 минут.
Эстония предъявила претензии россии из-за призывов учиться в оккупированном Крыму19.09.25, 16:52 • 1194 просмотра
Напомним
В течение следующих двух лет на юго-восточной границе Эстонии будет выкопано почти 40 километров противотанковых рвов, что станет частью расширенных пограничных укреплений Балтийской оборонной зоны.
Следующая после Латвии: Эстония частично закрывает свое воздушное пространство12.09.25, 20:09 • 3891 просмотр