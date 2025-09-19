Российские военные самолеты нарушили воздушное пространство Эстонии - СМИ

$41.250.05
Эксклюзив
12:05 • 11096 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
12:00 • 10571 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Эксклюзив
11:23 • 16395 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
08:43 • 31294 просмотра
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
Эксклюзив
19 сентября, 07:43 • 31437 просмотра
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 06:26 • 49417 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
18 сентября, 19:49 • 44246 просмотра
МАГАТЭ требует, чтобы рф немедленно деоккупировала Запорожскую АЭС. 62 страны поддержали резолюцию
18 сентября, 17:45 • 65014 просмотра
Украина избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза: россия и беларусь выборы проиграли
18 сентября, 12:49 • 44747 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
18 сентября, 10:41 • 52472 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
ССО подтвердили поражение логистического хаба морской пехоты рф на курщине: показали видеоVideo19 сентября, 05:36 • 24927 просмотра
В Чернигове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги19 сентября, 07:04 • 24673 просмотра
Гибель прокурора в ДТП в Житомире: начато расследованиеPhoto19 сентября, 07:55 • 20144 просмотра
Гибель прокурора в ДТП в Житомире: полиция ищет свидетелейPhoto19 сентября, 08:27 • 17126 просмотра
Еврокомиссия одобрила 19-й пакет санкций против рф: его должны представить сегодня10:27 • 18204 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto14:24 • 758 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
Эксклюзив
12:05 • 11087 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
Эксклюзив
11:23 • 16388 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
Эксклюзив
19 сентября, 06:26 • 49414 просмотра
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?18 сентября, 11:39 • 57120 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto14:24 • 758 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ14:03 • 634 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ10:57 • 8118 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo10:18 • 10105 просмотра
Какие свитеры обязательно иметь в осенне-зимнем гардеробе 2025: советует Андре Тан18 сентября, 18:24 • 22680 просмотра
Российские военные самолеты нарушили воздушное пространство Эстонии - СМИ

Киев • УНН

 • 120 просмотра

Три российских истребителя МиГ-31 без разрешения вторглись в воздушное пространство Эстонии, пробыв там 12 минут.

Российские военные самолеты нарушили воздушное пространство Эстонии - СМИ

Воздушное пространство Эстонии было нарушено российскими военными самолетами в пятницу. Об этом Reuters сообщили европейские и натовские источники, передает УНН.

По данным СМИ, три российских истребителя МиГ-31 без разрешения вторглись в воздушное пространство Эстонии и пробыли там 12 минут.

Эстония предъявила претензии россии из-за призывов учиться в оккупированном Крыму19.09.25, 16:52 • 1194 просмотра

Напомним

В течение следующих двух лет на юго-восточной границе Эстонии будет выкопано почти 40 километров противотанковых рвов, что станет частью расширенных пограничных укреплений Балтийской оборонной зоны. 

Следующая после Латвии: Эстония частично закрывает свое воздушное пространство12.09.25, 20:09 • 3891 просмотр

Антонина Туманова

