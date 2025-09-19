Эстония предъявила претензии россии из-за призывов учиться в оккупированном Крыму
Киев • УНН
Министерство иностранных дел Эстонии направило ноту протеста российской стороне из-за публикаций дипмиссии о возможностях обучения на незаконно оккупированных территориях Украины. Эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна пояснил, что такие действия посольства противоречат эстонскому законодательству.
Министерство иностранных дел Эстонии направило официальную ноту протеста российской стороне и вызвало представителей посольства рф на дипломатический ковер из-за публикаций дипмиссии о возможностях обучения на незаконно оккупированных территориях Украины, в частности в Крыму. Об этом сообщает издание Postimees, пишет УНН.
Детали
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна пояснил, что такие действия посольства напрямую противоречат эстонскому законодательству.
МВД Эстонии предложило признать московский патриархат террористической организацией12.04.2024, 10:06 • 24142 просмотра
В ноте мы напомнили посольству россии, что в Эстонии действует ограничение, запрещающее организовывать участие эстонской молодежи в мероприятиях, проходящих в россии или беларуси и связанных с властями этих стран или стран, которые их поддерживают. То же самое касается мероприятий, проводимых на оккупированных Россией территориях Украины. Запрещено также сознательно способствовать участию в подобных мероприятиях
По словам Цахкны, в сообщениях посольства даже указаны его контактные данные, что подтверждает непосредственное содействие организации обучения:
"Подобные сообщения могут подталкивать жителей Эстонии к нарушению санкций и, как следствие, ставить их под угрозу возможного наказания".
Эстония полностью отказывается от российского газа: запрет будет действовать со следующего года18.09.2025, 17:08 • 2418 просмотров
Кристи Раудмяэ, руководитель отдела высшего образования Министерства образования и науки, также предостерегла от обучения в россии или на оккупированных территориях Украины.
Мы рекомендуем избегать этого. Участие россии в Болонской системе прекращено, а это означает, что международная ценность российских дипломов крайне сомнительна. Такой диплом не может быть признан ни в Эстонии, ни в других странах Европы, что ограничит возможности дальнейшего обучения или работы вне россии. Сегодня рф не является безопасным и надежным направлением для получения образования
Напомним, что еще 19 декабря 2024 года правительство Эстонии приняло решение запретить гражданам и владельцам видов на жительство в возрасте до 21 года участвовать в мероприятиях в россии и беларуси, если они связаны с властями этих стран. Запрет распространяется и на все подобные мероприятия, организованные на оккупированных территориях Украины.
Эстония запретила гражданам рф и беларуси голосовать на местных выборах09.04.2025, 13:14 • 9464 просмотра