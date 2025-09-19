Эстония предъявила претензии россии из-за призывов учиться в оккупированном Крыму

Министерство иностранных дел Эстонии направило официальную ноту протеста российской стороне и вызвало представителей посольства рф на дипломатический ковер из-за публикаций дипмиссии о возможностях обучения на незаконно оккупированных территориях Украины, в частности в Крыму. Об этом сообщает издание Postimees, пишет УНН.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна пояснил, что такие действия посольства напрямую противоречат эстонскому законодательству.

В ноте мы напомнили посольству россии, что в Эстонии действует ограничение, запрещающее организовывать участие эстонской молодежи в мероприятиях, проходящих в россии или беларуси и связанных с властями этих стран или стран, которые их поддерживают. То же самое касается мероприятий, проводимых на оккупированных Россией территориях Украины. Запрещено также сознательно способствовать участию в подобных мероприятиях

По словам Цахкны, в сообщениях посольства даже указаны его контактные данные, что подтверждает непосредственное содействие организации обучения:

"Подобные сообщения могут подталкивать жителей Эстонии к нарушению санкций и, как следствие, ставить их под угрозу возможного наказания".

Кристи Раудмяэ, руководитель отдела высшего образования Министерства образования и науки, также предостерегла от обучения в россии или на оккупированных территориях Украины.

Мы рекомендуем избегать этого. Участие россии в Болонской системе прекращено, а это означает, что международная ценность российских дипломов крайне сомнительна. Такой диплом не может быть признан ни в Эстонии, ни в других странах Европы, что ограничит возможности дальнейшего обучения или работы вне россии. Сегодня рф не является безопасным и надежным направлением для получения образования