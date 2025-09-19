Естонія висунула претензії росії через заклики навчатися в окупованому Криму

$41.250.05
48.780.01
ukenru
Ексклюзив
12:05 • 9566 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
12:00 • 8418 перегляди
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Ексклюзив
11:23 • 14620 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
08:43 • 30236 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
19 вересня, 07:43 • 30534 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі подіїPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 48272 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
18 вересня, 19:49 • 43897 перегляди
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
18 вересня, 17:45 • 64830 перегляди
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
18 вересня, 12:49 • 44623 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41 • 52318 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
4.3м/с
53%
753мм
Популярнi новини
ССО підтвердили ураження логістичного хабу морської піхоти рф на курщині: показали відеоVideo19 вересня, 05:36 • 24091 перегляди
У Чернігові пролунав вибух на тлі повітряної тривоги19 вересня, 07:04 • 23766 перегляди
Загибель прокурора у ДТП у Житомирі: розпочато розслідуванняPhoto19 вересня, 07:55 • 19270 перегляди
Загибель прокурора у ДТП у Житомирі: поліція шукає свідківPhoto08:27 • 16257 перегляди
Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти рф: його мають представити сьогодні10:27 • 17298 перегляди
Публікації
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
Ексклюзив
12:05 • 9568 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
Ексклюзив
11:23 • 14624 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 48272 перегляди
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?18 вересня, 11:39 • 56350 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 81532 перегляди
Актуальнi люди
Сергій Марченко
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Урсула фон дер Ляєн
Кая Каллас
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Туреччина
Литва
Реклама
УНН Lite
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ10:57 • 7254 перегляди
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 роціPhotoVideo10:18 • 9450 перегляди
Які светри обов’язково мати в осінньо-зимовому гардеробі 2025: радить Андре Тан18 вересня, 18:24 • 22328 перегляди
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту18 вересня, 05:59 • 41534 перегляди
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою17 вересня, 18:36 • 39788 перегляди
Актуальне
TikTok
Мі-8
Свіфт
YouTube
ChatGPT

Естонія висунула претензії росії через заклики навчатися в окупованому Криму

Київ • УНН

 • 204 перегляди

Міністерство закордонних справ Естонії направило ноту протесту російській стороні через публікації дипмісії про можливості навчання на незаконно окупованих територіях України. Естонський міністр закордонних справ Маргус Цахкна пояснив, що такі дії посольства суперечать естонському законодавству.

Естонія висунула претензії росії через заклики навчатися в окупованому Криму

Міністерство закордонних справ Естонії направило офіційну ноту протесту російській стороні та викликало представників посольства рф на дипломатичний килим через публікації дипмісії про можливості навчання на незаконно окупованих територіях України, зокрема у Криму. Про це повідомляє видання Рostimees, пише УНН.

Деталі

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна пояснив, що такі дії посольства напряму суперечать естонському законодавству.

МВС Естонії запропонувало визнати московський патріархат терористичною організацією12.04.24, 10:06 • 24142 перегляди

У ноті ми нагадали посольству росії, що в Естонії діє обмеження, яке забороняє організовувати участь естонської молоді у заходах, що відбуваються в росії чи білорусі та пов'язані з владою цих країн чи країн, які їх підтримують. Те саме стосується заходів, що проводяться на окупованих росією територіях україни. Заборонено також свідомо сприяти участі у подібних заходах 

- заявив міністр. 

За словами Цахкни, у повідомленнях посольства навіть вказані його контактні дані, що підтверджує безпосереднє сприяння організації навчання:

"Подібні повідомлення можуть підштовхувати жителів Естонії до порушення санкцій і, як наслідок, ставити їх під загрозу можливого покарання".

Естонія повністю відмовляється від російського газу: заборона діятиме з наступного року18.09.25, 17:08 • 2418 переглядiв

Крісті Раудмяе, керівниця відділу вищої освіти Міністерства освіти і науки, теж застерегла від навчання в росії чи на окупованих територіях України.

Ми рекомендуємо уникати цього. Участь росії у Болонській системі припинена, а це означає, що міжнародна цінність російських дипломів є вкрай сумнівною. Такий диплом не може бути визнаним ні в Естонії, ні в інших країнах Європи, що обмежить можливості подальшого навчання чи роботи поза росією. Сьогодні рф не є безпечним та надійним напрямком для здобуття освіти

- підсумувала Раудмяе.

Нагадаємо, що ще 19 грудня 2024 року уряд Естонії ухвалив рішення заборонити громадянам та власникам посвідок на проживання віком до 21 року брати участь у заходах у росії та білорусі, якщо вони пов’язані з владою цих країн. Заборона поширюється й на всі подібні заходи, організовані на окупованих територіях України.

Естонія заборонила громадянам рф і білорусі голосувати на місцевих виборах09.04.25, 13:14 • 9464 перегляди

Степан Гафтко

Новини Світу
Білорусь
Європейський Союз
Крим
Естонія
Україна