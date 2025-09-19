Естонія висунула претензії росії через заклики навчатися в окупованому Криму
Київ • УНН
Міністерство закордонних справ Естонії направило ноту протесту російській стороні через публікації дипмісії про можливості навчання на незаконно окупованих територіях України. Естонський міністр закордонних справ Маргус Цахкна пояснив, що такі дії посольства суперечать естонському законодавству.
Міністерство закордонних справ Естонії направило офіційну ноту протесту російській стороні та викликало представників посольства рф на дипломатичний килим через публікації дипмісії про можливості навчання на незаконно окупованих територіях України, зокрема у Криму. Про це повідомляє видання Рostimees, пише УНН.
Деталі
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна пояснив, що такі дії посольства напряму суперечать естонському законодавству.
МВС Естонії запропонувало визнати московський патріархат терористичною організацією12.04.24, 10:06 • 24142 перегляди
У ноті ми нагадали посольству росії, що в Естонії діє обмеження, яке забороняє організовувати участь естонської молоді у заходах, що відбуваються в росії чи білорусі та пов'язані з владою цих країн чи країн, які їх підтримують. Те саме стосується заходів, що проводяться на окупованих росією територіях україни. Заборонено також свідомо сприяти участі у подібних заходах
За словами Цахкни, у повідомленнях посольства навіть вказані його контактні дані, що підтверджує безпосереднє сприяння організації навчання:
"Подібні повідомлення можуть підштовхувати жителів Естонії до порушення санкцій і, як наслідок, ставити їх під загрозу можливого покарання".
Естонія повністю відмовляється від російського газу: заборона діятиме з наступного року18.09.25, 17:08 • 2418 переглядiв
Крісті Раудмяе, керівниця відділу вищої освіти Міністерства освіти і науки, теж застерегла від навчання в росії чи на окупованих територіях України.
Ми рекомендуємо уникати цього. Участь росії у Болонській системі припинена, а це означає, що міжнародна цінність російських дипломів є вкрай сумнівною. Такий диплом не може бути визнаним ні в Естонії, ні в інших країнах Європи, що обмежить можливості подальшого навчання чи роботи поза росією. Сьогодні рф не є безпечним та надійним напрямком для здобуття освіти
Нагадаємо, що ще 19 грудня 2024 року уряд Естонії ухвалив рішення заборонити громадянам та власникам посвідок на проживання віком до 21 року брати участь у заходах у росії та білорусі, якщо вони пов’язані з владою цих країн. Заборона поширюється й на всі подібні заходи, організовані на окупованих територіях України.
Естонія заборонила громадянам рф і білорусі голосувати на місцевих виборах09.04.25, 13:14 • 9464 перегляди