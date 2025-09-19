Естонія висунула претензії росії через заклики навчатися в окупованому Криму

Міністерство закордонних справ Естонії направило офіційну ноту протесту російській стороні та викликало представників посольства рф на дипломатичний килим через публікації дипмісії про можливості навчання на незаконно окупованих територіях України, зокрема у Криму. Про це повідомляє видання Рostimees, пише УНН.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна пояснив, що такі дії посольства напряму суперечать естонському законодавству.

МВС Естонії запропонувало визнати московський патріархат терористичною організацією

У ноті ми нагадали посольству росії, що в Естонії діє обмеження, яке забороняє організовувати участь естонської молоді у заходах, що відбуваються в росії чи білорусі та пов'язані з владою цих країн чи країн, які їх підтримують. Те саме стосується заходів, що проводяться на окупованих росією територіях україни. Заборонено також свідомо сприяти участі у подібних заходах

За словами Цахкни, у повідомленнях посольства навіть вказані його контактні дані, що підтверджує безпосереднє сприяння організації навчання:

"Подібні повідомлення можуть підштовхувати жителів Естонії до порушення санкцій і, як наслідок, ставити їх під загрозу можливого покарання".

Естонія повністю відмовляється від російського газу: заборона діятиме з наступного року

Крісті Раудмяе, керівниця відділу вищої освіти Міністерства освіти і науки, теж застерегла від навчання в росії чи на окупованих територіях України.

Ми рекомендуємо уникати цього. Участь росії у Болонській системі припинена, а це означає, що міжнародна цінність російських дипломів є вкрай сумнівною. Такий диплом не може бути визнаним ні в Естонії, ні в інших країнах Європи, що обмежить можливості подальшого навчання чи роботи поза росією. Сьогодні рф не є безпечним та надійним напрямком для здобуття освіти