Естонія повністю відмовляється від російського газу: заборона діятиме з наступного року

Починаючи із наступного року Естонія повністю відмовиться від імпорту російського природного газу. Уряд країни ухвалив відповідне рішення 18 вересня, встановивши, що вже з наступного року заборона охопить не лише трубопровідний, а й зріджений природний газ. Про це повідомляє видання Рostimees, пише УНН.

Деталі

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, саме він ініціював розширення санкцій, підкреслив, що нинішні винятки, коли дозволялося закуповувати російський ЗПГ за умови, що він не використовувався в розподільній мережі, більше не діятимуть.

Наразі дозволено закуповувати та імпортувати зріджений природний газ з росії за умови, що він не використовується у розподільній мережі. Після набрання чинності заборона на імпорт поширюватиметься і на зріджений природний газ, що імпортується поза розподільчою мережею - пояснив Цахкна.

Також міністр заявив, що Естонія хоче скоротити доходи кремля, які він отримує від продажу газу у різні країни та використовує кошти для спонсорування війни в Україні.

Ми продовжимо підвищувати ціну агресії для росії та шукати способи скоротити доходи, якими рф живить свою військову машину. Враховуючи підтримку білоруссю дій росії, аналогічні заборони буде поширено і на білорусь - підкреслив естонський міністр Цахкна.

Рішення Таллінна є частиною ширшої європейської стратегії RePowerEU, що передбачає поступове припинення імпорту енергоресурсів з країни-агресора. Раніше Фінляндія, Латвія та Литва вже обмежили ввезення російського ЗПГ, застосувавши як законодавчі механізми, так і фактичне закриття кордонів для поставок.

Нагадаємо

