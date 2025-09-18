Естонія повністю відмовляється від російського газу: заборона діятиме з наступного року

$41.190.02
12:49 • 3790 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
10:41 • 10789 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
09:39 • 19079 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
09:29 • 13785 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
08:50 • 13735 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Ексклюзив
18 вересня, 07:58 • 22919 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
18 вересня, 06:08 • 14528 перегляди
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
17 вересня, 19:21 • 43191 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17 вересня, 17:46 • 43053 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
17 вересня, 16:51 • 33108 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Нічний обстріл Полтавщини призвів до затримки пасажирських потягів: в УЗ назвали рейси
18 вересня, 04:20 • 4176 перегляди
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту
18 вересня, 05:59 • 20096 перегляди
Світло "Аптеки" у темряві війни: історії фармацевтів, які тримають свій власний фронт
08:58 • 18478 перегляди
10-річний хлопчик понад рік доглядав двох братів з генетичним захворюванням: прокуратура ініціювала розслідування щодо соцслужб
09:16 • 9514 перегляди
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?
11:39 • 10269 перегляди
Публікації
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?
11:39 • 10355 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
Ексклюзив
09:39 • 19080 перегляди
Світло "Аптеки" у темряві війни: історії фармацевтів, які тримають свій власний фронт
08:58 • 18569 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
Ексклюзив
18 вересня, 07:58 • 22919 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка "Кривбасу": результат перших матчів 1/16 Кубку України
17 вересня, 19:21 • 43191 перегляди
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту
18 вересня, 05:59 • 20176 перегляди
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою
17 вересня, 18:36 • 22906 перегляди
Відомий продюсер Бейонсе та Дрейка раптово помер у нью-йоркській квартирі
17 вересня, 17:52 • 23300 перегляди
Aston Martin та Egg створюють люксовий дитячий візочок за $3000
17 вересня, 17:24 • 21942 перегляди
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma
16 вересня, 14:15 • 51294 перегляди
Естонія повністю відмовляється від російського газу: заборона діятиме з наступного року

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Естонія з наступного року повністю припинить імпорт російського природного газу, включаючи скраплений, за рішенням уряду від 18 вересня. Це розширення санкцій ініціював міністр закордонних справ Маргус Цахкна, щоб скоротити доходи кремля.

Естонія повністю відмовляється від російського газу: заборона діятиме з наступного року

Починаючи із наступного року Естонія повністю відмовиться від імпорту російського природного газу. Уряд країни ухвалив відповідне рішення 18 вересня, встановивши, що вже з наступного року заборона охопить не лише трубопровідний, а й зріджений природний газ. Про це повідомляє видання Рostimees, пише УНН.

Деталі

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, саме він ініціював розширення санкцій, підкреслив, що нинішні винятки, коли дозволялося закуповувати російський ЗПГ за умови, що він не використовувався в розподільній мережі, більше не діятимуть.

Наразі дозволено закуповувати та імпортувати зріджений природний газ з росії за умови, що він не використовується у розподільній мережі. Після набрання чинності заборона на імпорт поширюватиметься і на зріджений природний газ, що імпортується поза розподільчою мережею

- пояснив Цахкна.

Естонія підтвердила допомогу Україні на 2026 рік: понад 100 мільйонів євро14.09.25, 15:36 • 11352 перегляди

Також міністр заявив, що Естонія хоче скоротити доходи кремля, які він отримує від продажу газу у різні країни та використовує кошти для спонсорування війни в Україні. 

Ми продовжимо підвищувати ціну агресії для росії та шукати способи скоротити доходи, якими рф живить свою військову машину. Враховуючи підтримку білоруссю дій росії, аналогічні заборони буде поширено і на білорусь 

- підкреслив естонський міністр Цахкна.

Рішення Таллінна є частиною ширшої європейської стратегії RePowerEU, що передбачає поступове припинення імпорту енергоресурсів з країни-агресора. Раніше Фінляндія, Латвія та Литва вже обмежили ввезення російського ЗПГ, застосувавши як законодавчі механізми, так і фактичне закриття кордонів для поставок.

Нагадаємо

У Польщі закликали країни ЄС припинити імпорт російської нафти вже до 2026 року. У попередньому плані ЄС планувалось припинити поставки на два роки пізніше. Ініціативу оголосив міністр енергетики Польщі Мілош Мотика.

У Брюсселі відреагували на заклик Дональда Трампа до Європи відмовитися від російських енергоносіїв. У ЄC нагадали, що цей процес розпочався ще з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну і вже має чітку стратегію. 

Дональд Трамп готовий ввести серйозні санкції проти росії за умови, що всі країни НАТО погодяться та припинять купувати російську нафту. Він надіслав лист країнам-членам НАТО, наголошуючи на слабкості їхньої переговорної позиції через закупівлі нафти.

Степан Гафтко

Новини Світу
Білорусь
Латвія
НАТО
Дональд Трамп
Європейський Союз
Фінляндія
Брюссель
Литва
Естонія
Україна
Польща