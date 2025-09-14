Естонія підтвердила допомогу Україні на 2026 рік: понад 100 мільйонів євро
Київ • УНН
Естонія продовжить надавати Україні допомогу на рівні 0,25% ВВП, що становить понад 100 мільйонів євро. Міністр оборони Естонії Ханно Певкур підтвердив підтримку, включаючи навчання та ІТ-рішення в оборонній сфері.
Міністр оборони Естонії Ханно Певкур підтвердив допомогу Україні у наступному 2026 році. Про це повідомляє УНН з посиланням на міністерство оборони Естонії.
Деталі
Естонія продовжить надавати Україні допомогу на рівні 0,25% ВВП. Це дорівнює понад 100 мільйонів євро, заявив міністр оборони країни.
Ми виходимо з військових потреб України, і наступного року естонські оборонні підприємства знову відіграватимуть провідну роль. Крім того, ми продовжимо навчання українців та підтримку ІТ-рішень у сфері оборони України
Ханно Певкур також зустрівся з українськими військовими, що воювали на передовій - вони наголосили на важливості допомоги західних партнерів. Крім того, він мав зустрічі з секретарем Ради національної безпеки і оборони України Рустемом Умеровим та міським головою Києва Віталієм Кличком.
Нагадаємо
