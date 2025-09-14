$41.310.00
48.270.00
ukenru
09:08 • 7672 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 38366 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 74760 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25 • 62821 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 72797 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 40210 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 70515 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 65992 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 39348 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 38490 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Естонія підтвердила допомогу Україні на 2026 рік: понад 100 мільйонів євро

Київ • УНН

 • 152 перегляди

Естонія продовжить надавати Україні допомогу на рівні 0,25% ВВП, що становить понад 100 мільйонів євро. Міністр оборони Естонії Ханно Певкур підтвердив підтримку, включаючи навчання та ІТ-рішення в оборонній сфері.

Естонія підтвердила допомогу Україні на 2026 рік: понад 100 мільйонів євро

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур підтвердив допомогу Україні у наступному 2026 році. Про це повідомляє УНН з посиланням на міністерство оборони Естонії.

Деталі

Естонія продовжить надавати Україні допомогу на рівні 0,25% ВВП. Це дорівнює понад 100 мільйонів євро, заявив міністр оборони країни.

Ми виходимо з військових потреб України, і наступного року естонські оборонні підприємства знову відіграватимуть провідну роль. Крім того, ми продовжимо навчання українців та підтримку ІТ-рішень у сфері оборони України

- йдеться в повідомленні оборонного відомства країни.

Ханно Певкур також зустрівся з українськими військовими, що воювали на передовій - вони наголосили на важливості допомоги західних партнерів. Крім того, він мав зустрічі з секретарем Ради національної безпеки і оборони України Рустемом Умеровим та міським головою Києва Віталієм Кличком.

Нагадаємо

В Україні загинув естонський доброволець Олев Роост, доброволець з Естонії. Він воював у складі 3-го окремого полку ССО ЗСУ: до того він служив у спеціальних військах Естонії, мав досвід служби в Афганістані та Малі.

Євген Устименко

