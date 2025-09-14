Естонія підтвердила допомогу Україні на 2026 рік: понад 100 мільйонів євро

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур підтвердив допомогу Україні у наступному 2026 році. Про це повідомляє УНН з посиланням на міністерство оборони Естонії.

Естонія продовжить надавати Україні допомогу на рівні 0,25% ВВП. Це дорівнює понад 100 мільйонів євро, заявив міністр оборони країни.

Ми виходимо з військових потреб України, і наступного року естонські оборонні підприємства знову відіграватимуть провідну роль. Крім того, ми продовжимо навчання українців та підтримку ІТ-рішень у сфері оборони України