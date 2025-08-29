$41.260.06
На війні в Україні загинув доброволець з Естонії

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Полковник Риво Меймер повідомив про загибель естонського добровольця Олева Рооста, який воював у складі 3-го окремого полку ССО України. Роост став п'ятим естонським добровольцем, що загинув в Україні, маючи досвід служби в Афганістані та Малі.

На війні в Україні загинув доброволець з Естонії

Командувач Сил спеціальних операцій Естонії, полковник Риво Меймер, повідомив про загибель в Україні естонського добровольця Олева Рооста. Про це повідомляє Delfi, пише УНН.

Роост воював у складі 3-го окремого полку спеціального призначення Сил спеціальних операцій України та загинув, борючись за свободу цієї країни

- йдеться у повідомленні.

Олев Роост розпочав службу в Скаутському батальйоні у 2010 році і до 2017 року брав участь в його операціях, зокрема в Афганістані у 2011 та 2013 роках. У 2017 році він пройшов відбір до Командування Сил спеціальних операцій Естонії, де продовжив службу і брав участь в зарубіжній операції в Малі у 2020 році. До 2023 року він залишався у складі спецпідрозділу, після чого за власним бажанням залишив службу та вирушив добровольцем на війну в Україну.

Олев був бойовим побратимом, прикладом для всіх своєю мужністю, рішучістю та волею до боротьби. Він був душею та опорою команди. Його професіоналізм і хоробрість допомагали іншим відчувати себе більш захищеними в бою. Він вирушив за кордон, щоб захистити мир на своїй Батьківщині, ризикуючи власним життям. Ми з повагою збережемо пам’ять про нього й ніколи не забудемо його внесок

- сказав полковник Меймер.

Він висловив щирі співчуття родині та близьким Рооста.

Доповнення

Олев Роост став п’ятим естонським добровольцем, який загинув в Україні. У червні поблизу селища Борова Харківської області загинув 25-річний Ало Клаасепп. Він служив у легендарній 3-й штурмовій бригаді Збройних Сил України.

У березні цього року один громадянин Естонії, який приєднався до Іноземного легіону України, зник безвісти. Доля 31-річного мешканця Пярну, який входив до складу 4-го батальйону легіону, досі невідома.

У червні 2024 року в бою біля села Райгородка на напрямку Куп’янськ–Сватове, на межі Харківської та Луганської областей, загинув 42-річний Мартин Йегер. Він воював у складі 3-ї штурмової бригади ЗСУ, яка тоді вела важкі оборонні бої на схід від Борової.

30 вересня 2023 року внаслідок атаки російського дрона біля міста Лиман у Донецькій області загинув 29-річний естонський доброволець Танел Крийгул.

У березні 2023 року першим із естонців в Україні загинув колишній офіцер Сил оборони Естонії Іво Юрак. Він загинув під артилерійським вогнем поблизу Бахмута в Донецькій області. Юрак воював у складі Іноземного легіону.

На війні загинув художник і військовий Кирило Гриньов29.08.25, 00:56 • 3006 переглядiв

Ольга Розгон

Війна в УкраїніНовини Світу
Державний кордон України
Донецька область
Сили спеціальних операцій Збройних сил України
Збройні сили України
Афганістан
Малі
Естонія
Україна