На войне в Украине погиб доброволец из Эстонии

Эксклюзив
14:32
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
12:28
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьников
Эксклюзив
12:17
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на бирже
Эксклюзив
29 августа, 08:48
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Эксклюзив
29 августа, 06:38
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Эксклюзив
29 августа, 06:25
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
29 августа, 05:00
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства России
Эксклюзив
28 августа, 15:40
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
Популярные новости
Более 60 украинских военнопленных идентифицированы в колонии в чечне: что известно об их судьбе
29 августа, 10:52
Генштаб о переданных вагнеровцами фалангах пальцев украинских бойцов: идут переговорные процессы
11:34
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников Украины
12:35
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации
12:47
Ермак встретился с Виткоффом: стали известны детали
14:23
публикации
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации
12:47
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников Украины
12:35
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьников
12:28
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
12:17
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства России
29 августа, 05:00
УНН Lite
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 место
13:11
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасом
27 августа, 15:52
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений
27 августа, 12:36
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизор
27 августа, 09:48
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси
27 августа, 09:12
На войне в Украине погиб доброволец из Эстонии

Киев • УНН

 • 262 просмотра

Полковник Риво Меймер сообщил о гибели эстонского добровольца Олева Рооста, который воевал в составе 3-го отдельного полка ССО Украины. Роост стал пятым эстонским добровольцем, погибшим в Украине, имея опыт службы в Афганистане и Мали.

На войне в Украине погиб доброволец из Эстонии

Командующий Силами специальных операций Эстонии, полковник Риво Меймер, сообщил о гибели в Украине эстонского добровольца Олева Рооста. Об этом сообщает Delfi, пишет УНН.

Роост воевал в составе 3-го отдельного полка специального назначения Сил специальных операций Украины и погиб, сражаясь за свободу этой страны

- говорится в сообщении.

Олев Роост начал службу в Скаутском батальоне в 2010 году и до 2017 года участвовал в его операциях, в частности в Афганистане в 2011 и 2013 годах. В 2017 году он прошел отбор в Командование Сил специальных операций Эстонии, где продолжил службу и участвовал в зарубежной операции в Мали в 2020 году. До 2023 года он оставался в составе спецподразделения, после чего по собственному желанию оставил службу и отправился добровольцем на войну в Украину.

Олев был боевым побратимом, примером для всех своим мужеством, решимостью и волей к борьбе. Он был душой и опорой команды. Его профессионализм и храбрость помогали другим чувствовать себя более защищенными в бою. Он отправился за границу, чтобы защитить мир на своей Родине, рискуя собственной жизнью. Мы с уважением сохраним память о нем и никогда не забудем его вклад

- сказал полковник Меймер.

Он выразил искренние соболезнования семье и близким Рооста.

Дополнение

Олев Роост стал пятым эстонским добровольцем, погибшим в Украине. В июне вблизи поселка Боровая Харьковской области погиб 25-летний Ало Клаасепп. Он служил в легендарной 3-й штурмовой бригаде Вооруженных Сил Украины.

В марте этого года один гражданин Эстонии, присоединившийся к Иностранному легиону Украины, пропал без вести. Судьба 31-летнего жителя Пярну, входившего в состав 4-го батальона легиона, до сих пор неизвестна.

В июне 2024 года в бою у села Райгородка на направлении Купянск–Сватово, на границе Харьковской и Луганской областей, погиб 42-летний Мартин Йегер. Он воевал в составе 3-й штурмовой бригады ВСУ, которая тогда вела тяжелые оборонительные бои к востоку от Боровой.

30 сентября 2023 года в результате атаки российского дрона возле города Лиман в Донецкой области погиб 29-летний эстонский доброволец Танел Крыйгул.

В марте 2023 года первым из эстонцев в Украине погиб бывший офицер Сил обороны Эстонии Иво Юрак. Он погиб под артиллерийским огнем вблизи Бахмута в Донецкой области. Юрак воевал в составе Иностранного легиона.

На войне погиб художник и военный Кирилл Гринев
29.08.25, 00:56

Ольга Розгон

