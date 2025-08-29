На войне в Украине погиб доброволец из Эстонии

Командующий Силами специальных операций Эстонии, полковник Риво Меймер, сообщил о гибели в Украине эстонского добровольца Олева Рооста. Об этом сообщает Delfi, пишет УНН.

Роост воевал в составе 3-го отдельного полка специального назначения Сил специальных операций Украины и погиб, сражаясь за свободу этой страны - говорится в сообщении.

Олев Роост начал службу в Скаутском батальоне в 2010 году и до 2017 года участвовал в его операциях, в частности в Афганистане в 2011 и 2013 годах. В 2017 году он прошел отбор в Командование Сил специальных операций Эстонии, где продолжил службу и участвовал в зарубежной операции в Мали в 2020 году. До 2023 года он оставался в составе спецподразделения, после чего по собственному желанию оставил службу и отправился добровольцем на войну в Украину.

Олев был боевым побратимом, примером для всех своим мужеством, решимостью и волей к борьбе. Он был душой и опорой команды. Его профессионализм и храбрость помогали другим чувствовать себя более защищенными в бою. Он отправился за границу, чтобы защитить мир на своей Родине, рискуя собственной жизнью. Мы с уважением сохраним память о нем и никогда не забудем его вклад - сказал полковник Меймер.

Он выразил искренние соболезнования семье и близким Рооста.

Дополнение

Олев Роост стал пятым эстонским добровольцем, погибшим в Украине. В июне вблизи поселка Боровая Харьковской области погиб 25-летний Ало Клаасепп. Он служил в легендарной 3-й штурмовой бригаде Вооруженных Сил Украины.

В марте этого года один гражданин Эстонии, присоединившийся к Иностранному легиону Украины, пропал без вести. Судьба 31-летнего жителя Пярну, входившего в состав 4-го батальона легиона, до сих пор неизвестна.

В июне 2024 года в бою у села Райгородка на направлении Купянск–Сватово, на границе Харьковской и Луганской областей, погиб 42-летний Мартин Йегер. Он воевал в составе 3-й штурмовой бригады ВСУ, которая тогда вела тяжелые оборонительные бои к востоку от Боровой.

30 сентября 2023 года в результате атаки российского дрона возле города Лиман в Донецкой области погиб 29-летний эстонский доброволец Танел Крыйгул.

В марте 2023 года первым из эстонцев в Украине погиб бывший офицер Сил обороны Эстонии Иво Юрак. Он погиб под артиллерийским огнем вблизи Бахмута в Донецкой области. Юрак воевал в составе Иностранного легиона.

