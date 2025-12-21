Британия сокращает финансирование противодействия российской пропаганде на Западных Балканах - The Guardian

Великобритания сократила финансирование на противодействие российской пропаганде на Западных Балканах с 40 миллионов фунтов стерлингов до 24 миллионов на 2025-26 годы. Это финансирование направлено на борьбу с угрозами национальной безопасности и укрепление демократических институтов.