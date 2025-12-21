Британия сокращает финансирование противодействия российской пропаганде на Западных Балканах - The Guardian
Киев • УНН
Великобритания сократила финансирование на противодействие российской пропаганде на Западных Балканах с 40 миллионов фунтов стерлингов до 24 миллионов на 2025-26 годы. Это финансирование направлено на борьбу с угрозами национальной безопасности и укрепление демократических институтов.
Великобритания сократила финансирование, направленное на противодействие российской пропаганде на Западных Балканах, где Россию обвиняют в сеянии раскола и дестабилизации, с 40 миллионов фунтов стерлингов в прошлом году до 24 миллионов фунтов стерлингов на 2025-26 годы. Об этом сообщает The Guardian, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что речь идет, в частности, о финансировании Фонда интегрированной безопасности (ISF), целью которого является борьба с наиболее приоритетными угрозами национальной безопасности Великобритании внутри страны и за рубежом.
Издание указывает, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер недавно назвал регион Западных Балкан, охватывающий Албанию, Боснию и Герцеговину, Косово, Черногорию, Северную Македонию и Сербию, "испытанием Европы – местом, где испытывается безопасность нашего континента". При этом в прошлом году средства ISF были частично использованы для противодействия и реагирования на злонамеренные кибератаки в регионе, а также для укрепления демократических институтов и независимых СМИ.
Сокращение финансирования правительством Великобритании, похоже, является следствием политики Стармера по сокращению официальной помощи в развитии для стран с низким и средним уровнем дохода
В то же время в британском правительстве не считают, что сокращение помощи Западным Балканам повлияет на безопасность этого региона и уменьшит присутствие Великобритании.
"Цифры в отчете отражают лишь одну часть общих инвестиций Великобритании в Западные Балканы по таким вопросам, как организованная преступность и деятельность враждебных государств. ISF разработан для адаптации к новейшим приоритетам национальной безопасности и часто финансирует краткосрочные проекты, а это означает, что решения о расходах естественно меняются со временем", - отметили в правительстве Королевства.
Напомним
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна не будет участвовать во встрече лидеров ЕС со своими коллегами из Западных Балкан. Это личное решение Вучича, который утверждает, что защищает интересы Сербии, которая достигла незначительного прогресса в своей заявке на вступление в ЕС.
