Британія скорочує фінансування протидії російській пропаганді на Західних Балканах - The Guardian

Велика Британія скоротила фінансування на протидію російській пропаганді на Західних Балканах з 40 мільйонів фунтів стерлінгів до 24 мільйонів на 2025-26 роки. Це фінансування спрямоване на боротьбу з загрозами національній безпеці та зміцнення демократичних інституцій.