Британія скорочує фінансування протидії російській пропаганді на Західних Балканах - The Guardian

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Велика Британія скоротила фінансування на протидію російській пропаганді на Західних Балканах з 40 мільйонів фунтів стерлінгів до 24 мільйонів на 2025-26 роки. Це фінансування спрямоване на боротьбу з загрозами національній безпеці та зміцнення демократичних інституцій.

Британія скорочує фінансування протидії російській пропаганді на Західних Балканах - The Guardian

Велика Британія скоротила фінансування, спрямоване на протидію російській пропаганді на Західних Балканах, де росію звинувачують у сіянні розколу та дестабілізації, з 40 мільйонів фунтів стерлінгів торік до 24 мільйонів фунтів стерлінгів на 2025-26 роки. Про це повідомляє The Guardian, інформує УНН.

Деталі

Зазначаєтьтся, що йдеться, зокрема, про фінансування Фонду інтегрованої безпеки (ISF), метою якого є боротьба з найпріоритетнішими загрозами національній безпеці Великої Британії всередині країни та за кордоном.

Видання вказує, що прем'єр-міністр Британії Кір Стармер нещодавно назвав регіон Західних Балкан, що охоплює Албанію, Боснію і Герцеговину, Косово, Чорногорію, Північну Македонію та Сербію, "випробуванням Європи – місцем, де випробовується безпека нашого континенту". При цьому торік кошти ISF були частково використані для протидії та реагування на зловмисні кібератаки в регіоні, а також для зміцнення демократичних інституцій та незалежних ЗМІ.

Скорочення фінансування урядом Великої Британії, схоже, є наслідком політики Стармера щодо скорочення офіційної допомоги в розвитку для країн з низьким та середнім рівнем доходу

- йдеться у статті.

Водночас у британському уряді не вважать, що скорочення допомоги Західним Балканам вплине на безпеку цього регіону та зменшить присутність Британії.

"Цифри у звіті відображають лише одну частину загальних інвестицій Великої Британії у Західні Балкани з таких питань, як організована злочинність та діяльність ворожих держав. ISF розроблений для адаптації до найновіших пріоритетів національної безпеки та часто фінансує короткострокові проєкти, а це означає, що рішення про витрати природно змінюються з часом", - зазначили в уряді Королівства.

Нагадаємо

Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що його країна не братиме участі у зустрічі лідерів ЄС зі своїми колегами із Західних Балкан. Це особисте рішення Вучича, який стверджує, що захищає інтереси Сербії, яка досягла незначного прогресу у своїй заявці на вступ до ЄС.

Британія підтвердила готовність розгорнути війська в Україні після припинення війни з росією - The Guardian25.11.25, 15:33 • 3117 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

