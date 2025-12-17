$42.180.06
Сербія відмовляється від участі у саміті ЄС-Західні Балкани

Київ • УНН

Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що його країна не братиме участі у зустрічі лідерів ЄС зі своїми колегами із Західних Балкан. Це особисте рішення Вучича, який стверджує, що захищає інтереси Сербії, яка досягла незначного прогресу у своїй заявці на вступ до ЄС.

Сербія не буде присутня на зустрічі лідерів ЄС зі своїми колегами із Західних Балкан у середу ввечері для обговорення розширення ЄС після того, як президент Олександр Вучич заявив пізно увечері у вівторок, що його країна не братиме участі, передає УНН із посиланням на Politico.

"Вперше за останні 13 чи 14 років ні я, ні будь-хто інший не поїде на цю міжурядову конференцію. Ніхто не репрезентуватиме Республіку Сербія, тому Західні Балкани залишаться без Республіки Сербія", — заявив Вучич сербським ЗМІ.

Сербський президент назвав це особистим рішенням, стверджуючи, що "тим самим я захищаю Республіку Сербія та її інтереси, тому що нам потрібно показати, чого ми досягли".

Видання зауважує, що Сербія досягла незначного прогресу у своїй заявці на вступ до ЄС, незважаючи на те, що у 2012 році їй було надано статус кандидата. З 2021 року не було досягнуто жодних суттєвих етапів у процесі вступу.

Рішення Вучича було за вечерею в Брюсселі 10 грудня з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн і головою Європейської ради Антоніу Коштою, де Вучич заявив, що запропонував усім шістьом країнам Західних Балкан приєднатися до ЄС одночасно, а не в рамках стандартного поетапного процесу вступу.

Сербія не гарантує подальшу відмову від санкцій проти росії06.11.25, 17:50 • 3228 переглядiв

Сербія тривалий час підтримувала тісні зв'язки з росією, що ґрунтуються на історичних, культурних та релігійних зв'язках, а також тісному економічному співробітництві; Сербія залежить від москви у питаннях постачання газу. Після повномасштабного вторгнення москви в Україну в лютому 2022 року Сербія зіткнулася з зростаючим тиском з метою дистанціюватися від москви, але чинила опір запровадженню санкцій, натомість прагнучи збалансувати свої зв'язки з росією та Європейським союзом, додає Politico.

Міністр європейської інтеграції Сербії Неманія Старович виступив із заявою на підтримку рішення Вучича, звинувативши ЄС у "близорукому небажанні" визнати реформи в Сербії та досягти прогресу в процесі вступу — позиція, яка, за його словами, надсилає негативний сигнал сербським громадянам. "Цей сигнал лише підживлює антиєвропейські настрої та відбиває бажання у тих, хто просуває реформи у суспільстві", — сказав Старович.

Старович додав, що відсутність Сербії захищає "гідність нашого народу, а також цілісність процесу вступу та авторитет європейської ідеї у Сербії".

Опозиційні політики в Сербії розкритикували це рішення, назвавши його "спробою емоційного шантажу, оскільки Вучич незадоволений тим, що Албанія та Чорногорія досягли прогресу і, ймовірно, стануть наступними державами-членами ЄС", — заявив Олександр Радованович, член Руху вільних громадян.

ЄС закликає Сербію обмежити видачу паспортів росіянам06.11.25, 01:10 • 4983 перегляди

Павле Грбович, член сербського парламенту від руху "Вільні громадяни", заявив, що це "симптом глибокої політичної боягузливості та спроба ухилитися від незручних питань та повідомлень".

"Нам повідомили про рішення президента Вучича не бути присутнім на саміті щодо Західних Балкан. Ми шкодуємо про це і приймаємо це до уваги", - заявив представник ЄС.

Антоніна Туманова

