Сербія не гарантує подальшу відмову від санкцій проти росії

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що рішення не запроваджувати санкції проти росії може бути переглянуте. Передає УНН із посиланням на Nova.rs.

Президент Сербії Александар Вучич, зауважив сьогодні, що прийняте Радою нацбезпеки балканської країни у 2022 році рішення не вводити санкції проти рф, може бути змінено офіційним Белградом.

Вучич прокоментував питання з приводу можливостей зміни політики Сербії щодо санкцій проти москви, після низки років, впродовж яких не припиняється повномасштбана агресія рф проти України.

Люди як у Раді національної безпеки, так і в уряді Сербії можуть змінити це рішення. Уряд має право змінити це рішення