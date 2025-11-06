Сербия не гарантирует дальнейший отказ от санкций против России

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что решение не вводить санкции против России может быть пересмотрено. Передает УНН со ссылкой на Nova.rs.

Президент Сербии Александр Вучич отметил сегодня, что принятое Советом нацбезопасности балканской страны в 2022 году решение не вводить санкции против РФ, может быть изменено официальным Белградом.

Вучич прокомментировал вопрос по поводу возможностей изменения политики Сербии относительно санкций против Москвы, после ряда лет, в течение которых не прекращается полномасштабная агрессия РФ против Украины.

Люди как в Совете национальной безопасности, так и в правительстве Сербии могут изменить это решение. Правительство имеет право изменить это решение