Президент Сербії запропонував провести дострокові вибори

Київ

 • 338 перегляди

Сербія розглядає дострокові парламентські вибори як спосіб стабілізації внутрішньої ситуації після масових протестів. Президент Александар Вучич запропонував провести вибори раніше, щоб подолати політичну напругу.

Президент Сербії запропонував провести дострокові вибори

У Сербії розглядають можливість проведення дострокових парламентських виборів, які влада може використати як спосіб стабілізувати внутрішню ситуацію після масових протестів. Про це інформує видання Financial Times, передає УНН

Деталі

Президент Сербії Александар Вучич запропонував раніше провести парламентські вибори. 

Вибори відбудуться до кінця терміну (грудень 2027 року). Точний час визначать компетентні установи

- заявив він пізно у неділю, 2 листопада на пресконференції.

Зазначається, що ініціатива розглядається як спроба подолати політичну напругу, що посилилася після недавніх масових антиурядових акцій.

Як пише видання, протести, що прокотилися Белградом та іншими містами Сербії, стали наймасштабнішими за останні роки.

Політологи вважають, що ініціатива президента Александра Вучича спрямована на збереження контролю над політичною ситуацією та запобігання подальшій ескалації протестів. Перенесення виборів, на їхню думку, може допомогти правлячій партії зміцнити позиції та зменшити суспільне напруження.

Демонстрації, що тривають із весни, супроводжуються вимогами відставки уряду, проведення політичних реформ і розширення свободи слова. Протестувальники звинувачують владу у тиску на медіа та використанні адміністративних ресурсів у власних інтересах.

Опозиція наполягає на проведенні чесних виборів, забезпеченні рівних умов для всіх політичних сил і створенні незалежних спостережних комісій.

Представники влади, своєю чергою, заявляють про готовність до діалогу й називають дострокові вибори "демократичним механізмом відновлення суспільної довіри". Остаточне рішення щодо дати голосування очікується після консультацій із лідерами парламентських фракцій у найближчі тижні.

Нагадаємо

Десятки тисяч студентів та опонентів президента Сербії Александара Вучича зібралися в місті Новий Сад на річницю обвалу навісу на вокзалі, що забрав життя 16 людей. Акція пройшла мирно, незважаючи на погрози Вучича та призупинення руху потягів.

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Financial Times
Александар Вучич
Белград
Сербія