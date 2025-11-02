Сербія готова продавати боєприпаси країнам ЄС, навіть якщо їх отримає Україна - Вучич

Склади Сербії "переповнены боєприпасами", і держава готова продавати їх іншим європейським країнам - навіть якщо зрештою ця зброя потрапить до України. Про це заявив в інтерв'ю виданню Cicero президент Сербії Александар Вучич, передає УНН.

Деталі

За словами Вучича, від початку повномасштабної війни в Україні європейські медіа неодноразово звинувачували Сербію в авторитаризмі та можливій підготовці до військових дій проти сусідніх країн. Проте такі припущення не підтвердилися.

Вучич наголосив, що Сербія залишається чинником стабільності на Балканах і ніколи не становила загрози для жодної країни континенту.

Наші склади повні боєприпасів, і ми виробляємо багато, особливо мінометних снарядів. Ми виробляємо більше боєприпасів, ніж Франція... Боєприпаси потрібні в Європі. Тому я запропонував нашим друзям у ЄС можливість укласти з нами угоду про купівлю-продаж і взяти все, що у нас є. Це був би феноменальний внесок, який ми можемо зробити в європейську безпеку - сказав він.

На запитання, чи можуть придбані боєприпаси зрештою опинитися в Україні, президент Сербії Олександр Вучич заявив, що покупці "можуть робити з ними що завгодно". Він також наголосив, що Белград зацікавлений у довгострокових угодах із європейськими партнерами, додаючи, що Сербія вже співпрацює у військовій сфері з низкою країн Африки та Азії.

"Я завжди казав, що Сербія є військово нейтральною. Але ми абсолютно готові співпрацювати з європейськими арміями", - резюмував він.

Нагадаємо

У травні 2025 року президент Сербії Александр Вучич заявив, що розпорядиться не виконувати контракти, якщо існує підозра на те, що озброєння може опинитися в зоні бойових дій в Україні.

